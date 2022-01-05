Ünlü Profesörden Ürpertici Açıklama: "İnsanlar Uzayda Yamayama Dönüşebilir"

Her zaman ilgi çekici bir konu başlığı olan uzay, özellikle son dönemde Elon Musk ve Jeff Bezos gibi girişimcilerin de katkısıyla popülerliğini artırıyor. Bu yönde yapılan çalışmalar da kuşkusuz hız kazandı. Mars'a seyahat ve uzay turizmi gibi yıllardır duyduğumuz söylemler için artık neredeyse gerçek demek mümkün. Peki, gelecekte farklı gezegenlerde bir yaşam kurmak için yola çıkacak uzay kolonistlerini ne gibi tehlikeler bekliyor? Edinburg Üniversitesi Astrobiyoloji profesörü Charles Cockell kötü senaryoyu anlattı.
Elbette gelecekteki uzay kolonistleri için her şey güllük gülistanlık olmayacak. Madalyonun diğer yüzünü biraz da iyimser bir tablo ile Marslı filminde görmüştük. Peki, uzayda çiftçilik ve mahsul sistemleri başarısız olursa ve işler daha kötü giderse, seçilen uzay kolonistleri ne gibi yöntemlere başvurabilir? Cockell bu soruya şu ürpertici cevabı veriyor : "Hayatta kalmanın başka bir yolu yoksa birbirlerini yiyecekler."
Bahsettiği konunun altını çizmek için Sir John Franklin'in 1845'te Kuzey Kutbu'na yaptığı ve mürettebatın birbirini yemesine neden olan keşfine dikkat çeken Cockell, "Franklin ve mürettebatı 19'uncu yüzyılın sonlarında gemi ile çıktığı seyahatte kuzeybatı geçidini bulmaya çalışırken kayboldu, mahsur kaldı ve sonunda birer yamyama dönüştü," diyor.
Elbette profesörün ortaya koyduğu tablo oldukça karamsar, ancak gerçeklik payı olabilir. Zira Cockell'in de söylediği gibi, "20 kişiyi bir aylığına Dünya'dan birkaç yüz milyon kilometre uzağa ölümcül bir ortama gönderecekseniz, bunun işe yarayacağından gerçekten emin olmanız gerek."
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