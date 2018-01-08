Nvidia'dan 65 inç'lik "Big Format Gaming Displays"
Nvidia, bilgisayar masanızın taşımakta zorlanacağı yeni ekranını CES 2018'de ortaya çıkardı!
Teknoloji dünyası Apple TV'yi beklerken Nvidia'nın 65 inç'lik dev 4K HDR ekranı, CES'i sarstı. Nvidia'nın kendi geliştirdiği G-SYNC teknolojisiyle gelen monitör, dahili Shield özelliğine de sahip.
Monitör diyoruz çünkü Nvidia bu cihazı oturma odanızda değil, bilgisayar masanızda kullanacağınızı düşünüyor. Firma bu ekranları üretmek üzere Asus, Acer ve HP ile birlikte çalışıyor. Ortakların bu firmalar olması ilginç çünkü üçü de büyük ekran konusunda tecrübeli değil.
120Hz tazeleme oranı sunan ekran, 1.000 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve DCI-P3 renk gamı desteği sağlıyor. Oyuncuları hedefleyen ekran, Nvidia'ya göre düşük gecikme sunuyor. Dahili Shield desteğiyle birlikte monitör, Nvidia'nın set-top kutusunun yaptığı her şeyi yaptığı gibi, yanında bir Nvidia kumandası ve oyun denetimiyle geliyor.
Nvidia'nın "Big Format Gaming Displays" (BFGD) olarak adlandırdığı bu ekranlar bir şaka gibi görünseler de, TV'lere kıyasla bazı avantajları var. Normal TV'ler performansı iyileştiren G-SYNC'i desteklemiyor. Bununla birlikte bu ekranların çoğu masaya sığmayacağı açık.
Nvidia, yeni ekranının fiyat detaylarını henüz açıklamadı.
Zeynel A. Öztürk
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