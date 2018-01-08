Nvidia'dan 65 inç'lik "Big Format Gaming Displays"

Nvidia, bilgisayar masanızın taşımakta zorlanacağı yeni ekranını CES 2018'de ortaya çıkardı!

Nvidia'dan 65 inç'lik "Big Format Gaming Displays"

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