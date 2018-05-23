Nvidia'dan Sessiz Sedasız Gelen Ekran Kartı
Nvidia, sessiz sedasız yeni bir ekran kartı daha tanıttı. Özellikleri ise şaşırtıcı şekilde iyi!
Biz yeni grafik kartlarının bu yıl piyasaya düşmesini beklerken, Nvidia mevcut GeForce GTX 1050'nin yeni bir 3GB sürümünü sessiz sedasız ortaya çıkardı. Nvidia'nın Pascal ailesine bu kadar geç yeni bir ekleme yapmasını beklemiyorduk ama kağıt üzerinde yeni GTX 1050 3GB şaşırtıcı derecede güzel görünüyor. Yeni grafik kartı sürümü, 1.182 MHz'lik bir taban saati olan ve 1.518 MHz'e yükselen 768 CUDA çekirdeği ile birlikte geliyor.
Mevcut Nvidia GTX 1050'de (2GB) olandan daha iyi özelliklere sahip olan bu yeni GPU, Nvidia GTX 1050 Ti'nin (4GB) modeline kıyasla eşit sayıda CUDA çekirdeğine ve daha yüksek saat hızına sahip.
Nvidia'nın en yeni kartında yetersiz olan tek şey, daha dar bir 96-bit bellek arabirimi, çünkü tüm diğer GPU sürümlerinde 128-bit bellek arabirimi var.
Bu yeni kartın fiyatlandırması ve satın alınabilirliği henüz açıklanmadı, ancak bunun önceki 149 dolarlık Nvidia GTX 1050 (2GB)'den biraz daha pahalı olmasını bekliyoruz.
H. Hüseyin Öztürk
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