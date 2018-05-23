Nvidia'dan Sessiz Sedasız Gelen Ekran Kartı

Nvidia, sessiz sedasız yeni bir ekran kartı daha tanıttı. Özellikleri ise şaşırtıcı şekilde iyi!

Nvidia'dan Sessiz Sedasız Gelen Ekran Kartı

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