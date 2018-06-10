Nvidia'dan "Sonsuz Çözünürlük" Fikri!

Nvidia, oyunların geleceğini değiştirebilecek, sonsuz çözünürlüğün peşine düştü!

Nvidia'dan "Sonsuz Çözünürlük" Fikri!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

EN GÜZEL KARNE HEDİYELERİ

Test ettik, ödedik, geçtik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
İşte Basketbol Süper Ligi'nin Ana Sponsoru!
Honor'a GPU Turbo Güncellemesi Geliyor!
ARM Dizüstülere Snapdragon 1000 Sürprizi
Tarihi Değiştirecek Parmak Fosili
Nvidia'dan "Sonsuz Çözünürlük" Fikri!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir