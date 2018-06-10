Nvidia'dan "Sonsuz Çözünürlük" Fikri!
Nvidia, oyunların geleceğini değiştirebilecek, sonsuz çözünürlüğün peşine düştü!
Eski oyunları ne kadar iyi bir donanımda oynarsanız oynayın, yüksek bir görüntü kalitesi elde etmezsiniz. Bunun nedenlerinden biri, bu eski oyunların çok daha düşük çözünürlüklü ekranlar için tasarlanmış olması.
Nvidia, bu sorunu iki senede çözmek için girişimlerde bulunuyor. Firmanın yeni ortaya çıkan patenti, hedefe yakın olduğunun bir işareti olabilir. GPU devinin "sonsuz çözünürlük" fikri aslında basit sayılabilecek bir konsept ve yeni değil. Bu yöntemde belirli çözünürlükler için statik doku paketleri oluşturmak yerine, boyutlandırılabilen vektör grafikleri kullanılıyor. Bu, teoride gelecekteki oyunların yüksek çözünürlüklü cihazlara göre işlenmesini sağlayabilir.
Bu tür bir esnekliğe grafik tasarımında sıkça rastlansa da oyunlarda kullanıldığını görmedik. Nvidia bunu değiştirmeye çalışıyor ancak önünde bazı sorunlar da var. Örneğin grafikleri bu şekilde işlemek, hazır doku dosyalarını yüklemekten daha çok işlem gücü gerektirebiliyor. Dahası Nvidia'nın çözümü, sadece dokulara odaklanıyor ve poligonlardan bahsetmiyor. Yine de "sonsuz çözünürlüğün" doğru yönde büyük bir adım olacağı söylenebilir.
Zeynel A. Öztürk
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