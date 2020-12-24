NVIDIA'nın Bir Sonraki Ekran Kartı Belli Oldu, Adıyla Herkesi Şaşırttı

Bir ilginç isim seçimi daha: NVIDIA'nın bir sonraki nesil ekran kartı, ünlü İngiliz matematikçi olarak da tanınan Ada Lovelace'in ismiyle karşımıza çıkacak.