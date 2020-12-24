NVIDIA'nın Bir Sonraki Ekran Kartı Belli Oldu, Adıyla Herkesi Şaşırttı

Bir ilginç isim seçimi daha: NVIDIA'nın bir sonraki nesil ekran kartı, ünlü İngiliz matematikçi olarak da tanınan Ada Lovelace'in ismiyle karşımıza çıkacak.

  • Ercan Uğurlu
NVIDIA'nın Bir Sonraki Ekran Kartı Belli Oldu

NVIDIA, 2020 yılında 8nm fabrikasyon sürecine sahip Ampere mimarisini temel aldı. Yol haritasında bulunan sonraki ekran kartları için planları hakkında çokça bilgi dolaşırken, yeşil takımın bir sonraki jenerasyonda 5nm mimarisini hedef aldığı biliniyordu. Ancak bu ekran kartlarının mimari ismi hakkında ortada pek çok isim vardı. Özellikle çoklu modül yapısını içereceği bilinen Hopper mimarisi öne çıkarken, NVIDIA muhtemelen önümüzdeki yıl farklı bir ismi kullanacak.

NVIDIA'nın bir sonraki jenerasyonunun mimari adı, büyük bir aksilik olmazsa İngiliz matematikçi Ada Lovelace olacak. Yine 5nm fabrikasyon sürecinin temel alınacağı bilirken, Hopper GPU'lar bir başka bahara kalmış gibi görünüyor. Bu arada Lovelace GPU'ların oyun pazarına yönelik olup olmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Ada Lovelace Kimdir?

Augusta Ada King, Lovelace Kontesi, Augusta Ada Byron adıyla doğan ve günümüzde yaygın olarak Ada Lovelace adıyla bilinen, İngiliz matematikçi ve yazar. Esas olarak mekanik genel amaçlı bilgisayarı Analitik Makine üzerindeki çalışmaları ile bilinen Lovelace, yarattığı algoritma ile dünyanın ilk bilgisayar programına imza attığı kabul ediliyor.

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