NVIDIA'nın RTX GPU'ları Artık DirectX 12 Ultimate'i Destekliyor

NVIDIA, yeni yayınladığı Game Ready ve Studio sürücüleri ile RTX ekran kartlarına DirectX 12 Ultimate desteği getirdiğini açıkladı. DirectX 12 Ultimate güncellemesi nasıl indirilir? DirectX 12 Ultimate desteğinden hangi ekran kartları faydalanacak? İşte NVIDIA'nın yeni güncellemesi hakkında bilmeniz gereken her şey!