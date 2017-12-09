Nvidia'nın "En Güçlü GPU'su" Titan V Geldi!
Nvidia, "dünyanın en güçlü GPU'su" diyerek tanıttığı Titan V'yi ortaya çıkardı!
Nvidia, "dünyanın en güçlü GPU'su" olarak tanımladığı yeni Titan ekran kartını tanıttı. Kart oyuncuları değil, yapay zeka ve makine öğrenimini hedefliyor.
Nvidia Titan V, firmanın yeni Volta teknolojisini kullanan ilk "tüketici sınıfı" kart ve üzerinde 21 milyardan fazla transistor barındırıyor. 110 teraflop gibi çok yüksek bir performansa ulaşan kart, yeni Tensor Cores ile selefi Titan Xp'den dokuz kat daha yüksek işlem gücüne ulaşabiliyor.
Başta da söylediğimiz üzere bu kart oyuncuları değil, yapay zeka alanında araştırma yapanları ve yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyanları hedefliyor. Toplamda altı grafik işleme kümesine sahip kart, 80 streaming multiprocessor'e, 5.120 CUDA çekirdeğine (Titan XP'deki çekirdek sayısı 3.840 idi), 1.200MHz temel saat hızına ve 1.455 boost saat hızına sahip. 12GB HBM2 bellekle gelen kart, toplam 652,8GB/sn bellek bant genişliğine ulaşıyor. TDP değeri ise 250 watt.
Nvidia için büyük bir adım olan Titan V, daha uygun fiyatlı ve oyunlara özel Volta kartlarının piyasaya sürülmesinde öncülük yapabilir. Yeni Titan V, şu an Nvidia üzerinde 2.999 dolara satışa sunulmuş durumda.
Zeynel A. Öztürk
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