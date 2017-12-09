Nvidia'nın "En Güçlü GPU'su" Titan V Geldi!

Nvidia, "dünyanın en güçlü GPU'su" diyerek tanıttığı Titan V'yi ortaya çıkardı!

Nvidia'nın En Güçlü GPU'su Titan V Geldi!

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