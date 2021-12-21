Nvidia'nın Yeni Amiral Gemisi GeForce RTX 3090 Ti, Kutusuyla Sızdı!

Nvidia'nın yeni amiral gemisi kartı olması beklenen GeForce RTX 3090 Ti, ASUS markasını taşıyan kutusuyla ilk kez internete sızdı!

GeForce RTX 3090 Ti kutusuyla sızdı

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