Nvidia'nın Yeni Amiral Gemisi GeForce RTX 3090 Ti, Kutusuyla Sızdı!

Nvidia'nın Ampere nesli için amiral gemisi kartı olduğu iddia edilen GeForce RTX 3090 Ti'ın kutusu sızdırıldı. Yukarıdaki fotoğraf, iddiaya göre, üç fanlı bir ASUS TUF GeForce RTX 3090 Ti perakende paketini gösteriyor.
Bu kartla ilgili söylentiler geçtiğimiz Ağustos ayında ortalıkta dolaşmaya başladı, ancak o zaman GPU'nun RTX 3090 SUPER olarak adlandırılacağı söyleniyordu. Kartın 10,752 CUDA çekirdeği barındıracağı da o zamanlarda kulağımıza gelen söylentiler arasındaydı.
VRAM açısından, 3090 Ti, aynı RTX 3090 gibi 24 GB GDDR6X VRAM'a da sahip olacak, ancak bellek hızının, 3090'ın 19.5Gbps'sine kıyasla 21Gbps ile daha yüksek olacağı söyleniyor.
RTX 3090 Ti'nin 5 Ocak'ta, CES 2022'de resmi olarak tanıtılması bekleniyor.
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