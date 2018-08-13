Nvidia'nın Yeni Nesli RTX Uzantısıyla Gelebilir

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler