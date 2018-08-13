Nvidia'nın Yeni Nesli RTX Uzantısıyla Gelebilir
Yeni bir iddiaya göre Nvidia'nın yeni nesil GPU'ları RTX adıyla karşımıza çıkabilir!
Nvidia Turing'in ne olabileceğine dair sağlam bir kavrayışımız olduğunu düşündüğümüz sırada, şirketin yeni nesil grafik kartları ile ikonik GTX markasını geride bırakacağına dair yeni bir söylenti ortaya çıkmış durumda.
AdoredTV'nin isimsiz kaynaklarına göre, Nvidia'nın yolda olan Turing ailesine ait grafik kartları için yepyeni bir RTX markasını üstleneceği düşünülüyor. Teknoloji YouTuber'ı iddialarını, Nvidia'nın yakın zamanda GeForce RTX ve Quadro RTX'i tescillediğini belirterek destekliyor.
Şu andaki teori, RTX isminin, şimdiye kadar sadece şirketin son derece pahalı Volta tabanlı süper bilgisayarları tarafından kullanılan gerçek zamanlı Raytracing teknolojisini anlattığı yönünde.
Ayrıca AdoredTV, Nvidia GeForce RTX 2080'in GTX 1080 Ti'den %8 daha hızlı ve GTX 1080'den %50 daha hızlı olacağına inandığını belirtiyor. Yeni Titan GPU'nun da Titan V'den %15 ve GTX 1080 Ti'den %50 daha hızlı olacağı iddia ediliyor.
Nvidia'nın sıradaki GPU'ları hakkındaki söylentilerin çoğunun 11 serisi grafik kartlarına işaret ettiği düşünülürse, bu söylentilerin oldukça sıra dışı olduğu söylenebilir. Bunların arasında bu hafta daha önce görülen ve Nvidia GTX 1180'in varlığını neredeyse doğrulayan bir Aida 64 ekran görüntüsünü de içeriyor. Ancak ilginç bir şekilde GV104 Volta çekirdeği tarafından destekleneceği de öne sürülmekte.
Şu anda, herhangi bir söylentiye inanmak oldukça zor, bu yüzden hepsine şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Neyse ki, kısa süre sonra Ağustos ayı içerisinde Gamescom'daki Nvidia'nın GeForce Gaming Celebration etkinliği ile hangi söylentilerin doğru olduğu ortaya çıkacak.
Levent Öztürk
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