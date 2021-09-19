Okul Gezisinde Müthiş Keşif: Yaklaşık 1.5 Metre Boyunda Penguen!

2006 yılında bir grup öğrenci, gittikleri okul gezisinde "tarih yazan" 1.5 metrelik bir penguen fosili buldu. Ve işte bu fosilin sırrı, yıllar sonra açığa çıktı!

  • Levent Öztürk
Yaklaşık 1.5 Metre Boyunda Penguen!
Simone Giovanardi, CC

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