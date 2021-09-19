Okul Gezisinde Müthiş Keşif: Yaklaşık 1.5 Metre Boyunda Penguen!

2006 yılında bir grup öğrenci, gittikleri okul gezisinde "tarih yazan" 1.5 metrelik bir penguen fosili buldu. Ve işte bu fosilin sırrı, yıllar sonra açığa çıktı!

19 Eylül 2021 14:02

Levent Öztürk