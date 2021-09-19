Okul Gezisinde Müthiş Keşif: Yaklaşık 1.5 Metre Boyunda Penguen!

Okul gezileri pek çok kişi için okul günlerinin en eğlenceli zamanlarıdır. Okuldaki tüm arkadaşlarıyla ufak bir tatile çıkmak, pek çok kişinin okul günlerinde iple çektiği ve yıllar boyu hatırladığı anlar yaratır. 2006'da böyle bir geziye giden Yeni Zelandalı bir grup öğrenci ise gezi sırasında yaptıkları keşif ile çok daha etkileyici olduğu rahatlıkla söylenebilecek bir an yaşadı.
O zamanlarda bir çocuk olan fosil avcısı Steffan Safey yaptığı açıklamada, "Yıllar önce çocukken yaptığımız bir keşfin bugün akademiye katkıda bulunduğunu bilmek biraz gerçeküstü" diyor ve ekliyor: "Yeni bir türden bahsediyoruz. Onu kumtaşından kesmekle geçen günün iyi harcandığı kesin!"
27,3 ile 34,6 milyon yıl önce yaşamış bir penguen fosilinin keşfinden tam on beş yıl sonra haberlere geri dönmesinin sebebi ise, Hamilton Junior Naturalist Club'ın (JUNATS) çocuklarının, 2017 yılında fosili yerel Waikato Müzesi'ne bağışlamış olmaları ve üzerinde yapılan çalışmanın sonuçlanması.
Şimdi Journal of Vertebrate Paleontology'de yayınlanan sonuçlar, 2006'daki kader gezisini "şanslı" olmaktan "tarih yazarlığına" yükseltti: Görünüşe göre JUNATS'ın çocukları penguen fosili kayıtlarının yepyeni bir parçasını ortaya çıkarmışlardı.
Massey Zooloji Kıdemli Öğretim Üyesi Dr. Daniel Thomas, "Bu inanılmaz penguenin hikayesine katkıda bulunmak gerçek bir ayrıcalıktı" dedi ve ekledi: "Bu fosilin birçok insan için ne kadar önemli olduğunu tahmin bile edemezsiniz."
Araştırmacılar, fosili 3 boyutlu tarayarak ve kemikleri diğer penguen iskeletlerinin dijital versiyonlarıyla karşılaştırarak penguenin durumunu anlamaya çalıştı. "Smokinli kuşların" neredeyse dinozorlara kadar uzanan bir fosil kaydı olmasına rağmen, Yeni Zelanda'daki dev penguenlerin tarihi hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Yeni analiz edilen penguenin ise, eski Yeni Zelanda penguenleriyle önemli farkları var ve görünüşe göre zamanının önemli bir modeliydi. Thomas'ın açıkladığına göre diğer türlere göre "pengueni çok daha uzun yapacak olan çok daha uzun bacakları" var: "Belki yaklaşık 1,4 metre boyunda ve ne kadar hızlı yüzebileceklerini veya ne kadar derine dalabileceklerini etkilemiş olabilir."
Yeni türe adını veren de bu uzun uzuvları oldu: Kairuku waewaeroa. Uygun olarak, bunlar Te reo Maori terimleridir: Kairuku, "yemekle dönen dalgıç", waewaeroa ise "uzun bacaklar" anlamına gelir.
Thomas, açıklamasının devamında "Kairuku waewaeroa pek çok nedenden dolayı semboliktir. Penguen fosili bize Zelandiya'yı zamanın derinliklerine ulaşan inanılmaz hayvan soylarıyla paylaştığımızı hatırlatıyor ve bu paylaşım bize önemli bir koruyuculuk rolü veriyor" diyor ve ekliyor: "Penguen fosilinin doğayı keşfeden çocuklar tarafından keşfedilme şekli, bize gelecek nesilleri kaitiaki [koruyucu] olmaya teşvik etmenin önemini hatırlatıyor."
JUNATS'ın çocukları, dev bir penguene ait şimdiye kadar ortaya çıkarılan en eksiksiz fosillerden birini keşfetmenin yanı sıra, şimdi yepyeni bir antik türün keşfiyle övünüyorlar ve iyi haber burada bitmiyor. Araştırmacılar tarafından yürütülen son teknoloji tarama yöntemleri sayesinde ekip, Hamilton'ın genç doğa bilimcileri için fosilin 3D baskılı bir kopyasını oluşturdu.
JUNATS Başkanı Mike Safey: "Bu muazzam fosil pengueni keşfetme ve kurtarma fırsatına sahip olmak kulübümüzdeki çocuklar için ender bir ayrıcalıktı. Gençleri her zaman harika açık havayı keşfetmeye ve eğlenmeye teşvik ediyoruz. Keşfedilmeyi bekleyen pek çok harika şeyler var" diyor.
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