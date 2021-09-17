iOS 15 Ne Zaman Yayınlanacak? Hangi iPhone'lar iOS 15'i Alabilecek?

Apple, iPhone 13 serisi, iPad (2021), iPad mini (2021) ve Apple Watch Series 7'yi tanıtırken, iOS 15 ve iPadOS 15 için hazır olduğunu da ilan etti. Her iki yeni güncelleme de, 20 Eylül'de uyumlu cihazlar için yayınlanacak. Hepsi bu kadar değil... Aynı gün watchOS 8 ve tvOS 15'i de alabileceksiniz.
Dünyanın dört bir yanındaki iPhone'lara gelecek bir sonraki büyük güncellemenin adı iOS 15 ve üretkenliğe odaklanan yeni özellikler getirecek. Kabaca söylemek gerekirse, iOS 14'ü indirebilen her iPhone, iOS 15'e güncellenebilecek.
iOS 14.8, şu anda indirebileceğiniz en son iOS sürümü ve 13 Eylül'de kullanıma sunuldu. Bu, iPhone 13'ün tanıtımında bir gün önceydi.
Hangi iPhone modelleri iOS 15'i indirebilecek?
iPhone 6S, iPhone 6S Plus veya ilk iPhone SE'ye sahipseniz, iOS 15'e geçiş yapabileceksiniz. Bu cihazlar, iOS 15 için en dip noktayı temsil ediyor. Başka bir deyişle, iPhone 6 veya iPhone 5S gibi daha eski modellerde güncelleme şansınız yok.
WWDC 2021'de Apple, iOS 14 çalıştırabilen herhangi bir cihazın iOS 15'i de çalıştırabileceğini zaten doğrulamıştı. 20 Eylül'de indirmeye sunulduğunda hangi iPhone'ların iOS 15'e güncellenebileceğinin tam listesini aşağıda bulabilirsiniz...
- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
- iPhone SE (2020)
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
- iPhone XS / XS Max / XR
- iPhone X
- iPhone 8 / 8 Plus
- iPhone 7 / 7 Plus
- iPhone SE (İlk nesil)
- iPhone 6S / 6S Plus
Ancak aşağıdaki iOS 15 özellikleri, en azından A12 Bionic yonga setini gerektiriyor. Bu yüzden iOS 15'e güncellenseler de, iPhone XR öncesi iPhone modellerinde bu özellikler bulunmayacak.
- Haritalarda 3D Landmarks
- Cihaz üzerinde Siri konuşma tanıma
- FaceTime için Spatial Audio
- FaceTime için portre modu
iPhone veya iPad'inizi iOS 15'e Nasıl Güncellersiniz?
iOS 15 ve iPad OS 15, yukarıda da söylediğimiz gibi, 20 Eylül'de kullanıma sunulacak. Güncellemeler indirmeye açıldığında, Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek iOS 15 (iPad için iPad OS 15) güncellemesine ulaşabilir, yeni işletim sisteminizi indirip kurabilirsiniz.
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