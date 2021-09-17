iOS 15 Ne Zaman Yayınlanacak? Hangi iPhone'lar iOS 15'i Alabilecek?

iOS 15'in ne zaman yayınlanacağını artık kesin olarak biliyoruz. İşte iOS 15'in yayınlanacağı tarih ve iOS 15'i alabilecek iPhone modellerinin tam listesi...

iOS 15 Ne Zaman, Hangi iPhone'lara Yayınlanacak?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

realme GT 5G çıktı!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!

Günün En çok Okunanları
Kodlamada "COVID-19 Patllaması": Milyonlarca İnsan Kodlama Öğrendi!
Xiaomi'den iPad'e Sağlam Bir Rakip ve Bir de Yeni Akıllı Bileklik Geldi!
Zoom'a Üç Önemli Yenilik Birden Geliyor
Xiaomi 11T Pro Tanıtıldı; Özellikleriyle "Yok Artık" Dedirtti!
Galaxy S22+, İnternete Sızan Performans Testi ile Hayal Kırıklığı Yarattı!

 

 