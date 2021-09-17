Üçüncü Doz COVID-19 Aşısı Gerekli mi? Her Yıl COVID-19 Aşısı mu Olacağız?

COVID-19 için üçüncü doz aşıyı olmak gerekli mi? Grip aşısı gibi, her yıl tekrar tekrar COVID-19 aşısı mı olacağız? Şu ana dek bildiklerimizi haberimizde özetledik...

17 Eylül 2021 00:03

Levent Öztürk