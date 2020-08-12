Okullar ne zaman, nasıl açılacak sorusu yanıt buldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." dedi.

Okullar ne zaman nasıl açılacak sorusu yanıt buldu

Okullar ne zaman açılacak sorusu koronavirüs pandemisi sürecinde çok merak edilenler arasında. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün açıklama yaptı. Ziya Selçuk'un açıklamaları özetle şöyle:

  • 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz.
  • 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.
  • (Yüz yüze eğitim için) Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz.
  • Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek.
  • Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek.
  • Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor.
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