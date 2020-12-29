Okyanusun Üzerinde, Çok Yükseklerde Jetpack ile Uçan Adam, Herkesi Şaşırttı

Los Angeles'ta yerden çok yükseklerde, üstelik okyanusun tepesinde jetpack ile uçan bir insanın görüldüğü iddia ediliyor. Eğer bu gerçekten bir jetpack'se, bu olayda şaşırmamız gereken çok şey var.