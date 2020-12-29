Okyanusun Üzerinde, Çok Yükseklerde Jetpack ile Uçan Adam, Herkesi Şaşırttı

Los Angeles'ta yerden çok yükseklerde, üstelik okyanusun tepesinde jetpack ile uçan bir insanın görüldüğü iddia ediliyor. Eğer bu gerçekten bir jetpack'se, bu olayda şaşırmamız gereken çok şey var.

Jetpack'le uçan insan şaşırttı

Görünüşe göre kimliği bilinmeyen birisi, LA Uluslararası Havaalanı yakınlarında bir jetpack ile uçuyordu. Bu şaşırtıcı görüntünün sadece bir kişi değil, birden fazla kişi tarafında görüldüğü rapor ediliyor. California'daki Sling Pilot Akademisi'nden pilotlar, bir eğitim uçuşu sırasında haberde sözü edilen jetpack sürücüsünü gördüklerini söylüyorlar. Akademiden bir gönderide, kişi veya nesne yanlarından geçtiğinde okyanusun yaklaşık 3.000 fit üzerinde uçtukları belirtiliyor.

Bahsi geçen Jetpack videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Another sighting of LAX ‘guy in a jet pack’? This time with videoAnother sighting of LAX ‘guy in a jet pack’? This time with video
Does the jetpack man exist?? Sighting during a lesson at Sling Pilot Academy. Video taken by Sling Pilot Academy Flight Instructor while flying at approx. 3,000’ near Palos Verdes south of Los Angeles. Catalina Island is in the background. The video appears to show a jet pack, but it could also be a drone or some other object. If it is a ‘guy in a jet pack’ then it remains to be seen whether it is a legal test flight (jet packs are real - there is a manufacturer near Los Angeles) or related to the jet pack sightings near LAX recently that caused disruptions to air traffic. #jetpackman #LAX #BrandyCam #SlingPilotAcademy

Video net olmadığı için bu jetpack görüntüsü jetpack giyen bir insana benzeyen bir insansız hava aracı da olabilir. Zira, böylesine etkili bir jetpack tasarlamış olmak oldukça bilimsel bir başarı olurdu.

The Drive'ın yorumuna şöyle: "Yaklaşık 3.000 fit yükseklikte bir jetpack ile okyanusun üzerinden uçan bir adam, özellikle de kaldırma yüzeyleri olmadan, en hafif tabiriyle şaşırtıcı bir durum. Günümüzde kullanılan jetpack'lerin menzili çok kısa ve yoğun hava sahasında, özellikle havada binlerce fit yükseklikte uçacak şekilde tasarlanmış değiller."

Kısacası görülenin ne olduğu şu an için gizemini koruyor. Ama bir jetpack'in böylesine muzaazam bir olaya imza atmış olma ihtimalini düşünmek bile heyecan verici...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Microsoft Teams ile dijital tribün!

En İyi ANC Kulaklık

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 29 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, akıllı saat imkanı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Günün En çok Okunanları
2021 Oyun Dünyası ve Oyun Bilgisayarları
Koronavirüs aşısı Türkiye'ye ne zaman geliyor? Aşı zorunlu olacak mı?
Antarktika'dan Kopan Dev Buzul Harekete Geçti. Peki Şimdi Ne Olacak?
Wonder Woman 3 geliyor! Warner Bros'tan heyecanlandıran açıklama
Xiaomi'nin Snapdragon 888'li Yeni Amiral Gemisi Xiaomi Mi 11 Tanıtıldı

 

 