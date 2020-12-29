Okyanusun Üzerinde, Çok Yükseklerde Jetpack ile Uçan Adam, Herkesi Şaşırttı

Görünüşe göre kimliği bilinmeyen birisi, LA Uluslararası Havaalanı yakınlarında bir jetpack ile uçuyordu. Bu şaşırtıcı görüntünün sadece bir kişi değil, birden fazla kişi tarafında görüldüğü rapor ediliyor. California'daki Sling Pilot Akademisi'nden pilotlar, bir eğitim uçuşu sırasında haberde sözü edilen jetpack sürücüsünü gördüklerini söylüyorlar. Akademiden bir gönderide, kişi veya nesne yanlarından geçtiğinde okyanusun yaklaşık 3.000 fit üzerinde uçtukları belirtiliyor.
Bahsi geçen Jetpack videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
Video net olmadığı için bu jetpack görüntüsü jetpack giyen bir insana benzeyen bir insansız hava aracı da olabilir. Zira, böylesine etkili bir jetpack tasarlamış olmak oldukça bilimsel bir başarı olurdu.
The Drive'ın yorumuna şöyle: "Yaklaşık 3.000 fit yükseklikte bir jetpack ile okyanusun üzerinden uçan bir adam, özellikle de kaldırma yüzeyleri olmadan, en hafif tabiriyle şaşırtıcı bir durum. Günümüzde kullanılan jetpack'lerin menzili çok kısa ve yoğun hava sahasında, özellikle havada binlerce fit yükseklikte uçacak şekilde tasarlanmış değiller."
Kısacası görülenin ne olduğu şu an için gizemini koruyor. Ama bir jetpack'in böylesine muzaazam bir olaya imza atmış olma ihtimalini düşünmek bile heyecan verici...
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