Oldukça Popüler Olan Bu Chrome Eklentisi, Kötü Amaçlı Yazılım İçeriyormuş

Google, kötü amaçlı yazılım içerdiği tespit edilen Great Suspender eklentisini Chrome web mağazasından kaldırdı. Arama motoru devi, daha önce onu yükleyen hesaplarda da eklentiyi otomatik olarak devre dışı bırakıyor.
Great Suspender, Chrome'un daha sorunsuz çalışmasını sağladığı için oldukça popülerdi. Bir süre bakılmamışsa sekmeleri otomatik olarak uyku moduna geçiriyor, ancak yeniden yüklemelerini kolaylaştırıyordu. Esasen web tarayıcısının RAM'e bindirdiği yükü hafifletiyordu.
Ancak, The Great Suspender eklentisinin sahip değiştirdikten sonra, kötü amaçlı yazılım bulaşmasına neden olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz yıl bu eklenti adı açıklanmayan bir firmaya satıldı, daha sonra yapılan güncellemenin ise saldırılara açık kapı bıraktığı tespit edildi.
Sürüm 7.1.8, uzantının Microsoft Edge'in uzantı deposundan kaldırılmasına neden olan kötü amaçlı yazılım türünü içeren ilk sürümdü. Sonraki bir güncelleme kötü amaçlı yazılımı kaldırdığı için Chrome kullanıcıları tarafından kullanılabilir durumda kaldı. Şimdi, Google da eklentiyi devre dışı bıraktı.
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