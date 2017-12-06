OLED mi; QLED mi? Hangisini Almalı?

OLED ve QLED nedir ? İkisi arasındaki farklar neler? Televizyon alırken hangisini tercih etmeli? Açıklıyoruz...

TV teknolojisi titanlarının savaşı: OLED vs QLED!

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