OLED mi; QLED mi? Hangisini Almalı?
OLED ve QLED nedir ? İkisi arasındaki farklar neler? Televizyon alırken hangisini tercih etmeli? Açıklıyoruz...
Her şeyden önce plazma ve LCD gibi televizyon teknolojilerinin yerini çok daha iyi teknolojiler aldı. QLED ve OLED gibi teknolojiler görmeye başladık. Peki, QLED ve OLED, bugünün televizyon teknolojisinin zirvesini mi temsil ediyor, yoksa sadece işin reklam tarafı mı ve elbette televizyon satın alırken hangisini tercih etmeli? Bu makalemizde tüm bunları mercek altına alacağız. Ancak önce OLED ve QLED nedir, yakından tanıyalım.
OLED Nedir?
Teknik olarak OLED, veya Organik Işık Yayan Diyotlar, piyasadaki LED teknolojisinin farklı bir dalıdır. LED'ler, elektroluminesanstan faydalanan yarı iletken ışık kaynaklarıdır. Fotonları (ışığı), elektronları cihazın yayıcı tabakasındaki eletkron deliklerine yönelterek oluştururlar. Işık, elektriğin girişi ve yarıiletken maddeden geçişi sayesinde oluşur.
OLED TV'lerde ışık, piksellerin kendileri tarafından üretildiği için, siyah renk verilmesi gerektiğinde tamamen kapatılabilir. Bu da son derece gerçekli siyahlar oluşmasına sebep olur. Bu nedenle bu deneyimi ilk kez bir OLED TV karşısında yaşadığınızda, gerçekten özel bir görüntüye tanık olduğunuz duygusunu alabiliyorsunuz.
OLED Teknolojisinin Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları:
- Daha ince ve daha hafif (2.57 mm),
- Kendinden aydınlatmalı piksellere sahip,
- Daha ikna edici siyahlara izin verir,
- Yenileme hızı (0.001 ms)
- Hassas ekran ve net görüntü
Dezavantajları:
- Yalnızca 3 ekran boyutunda bulunuyor: 55, 65 ve 77 inç,
- Parlaklık (1,000nit)
- Pahalı
QLED Nedir?
Aslında birçok anlamda QLED anlamsız bir pazarlama yöntemi. Geçtiğimiz sene Samsung, amiral gemisi televizyonlarını SUHD olarak adlandırmıştı, ancak bu yöntem pek işe yaramadı. Bu nedenle şimdilerde yöntem değiştirerek bunlara QLED deniyor. Evet, QLED, OLED'e bir anlamda çok benziyor. Ancak aslında QLED (Quantum-Dot Işık Yayan Diyot) OLED'den farklıdır.
QLED, teknik olarak inorganik kuantum nokta ışık yayan diyotlara sahip, ancak OLED'den farklı olarak kendi ışıklarını yaymazlar. Bunun yerine herhangi bir LCD TV'de olduğu gibi bir aydınlatma ışığı ile aydınlanırlar. Yani QLED teknolojisini, LCD arka ışığının önüne yerleştirilen kuantum noktalardan oluşan renkli bir filtre olarak düşünebilirsiniz. Bu da QLED televizyonların, OLED televizyonlar kadar ince olmamasını açıklıyor.
QLED Teknolojisinin Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları:
- Ultra parlak (1,500nit)
- 49 – 88 inç ekranlarda bulunabiliyor
Dezavantajları:
- İnce değil (25.4 mm)
- Daha az inandırıcı siyahlar
- Düşük yenileme hızı
OLED ve QLED'i hangi markalar destekliyor?
OLED teknolojisi, televizyon markaları tarafından çok destek görüyor. Daha geçtiğimiz IFA 2017 Fuarı'nda çeşitli ülkelerden gelen 10'dan fazla marka OLED TV setlerini tanıttı. Bu markalar arasında B&O, Loewe, Toshiba, Philips, Panasonic, Skyworth, Sony gibi teknoloji devleri yer alıyor. Ancak buna karşın QLED daha kısıtlı. Şu an QLED en çok LG ve Samsung tarafından destek görüyor. Ayrıca Philips ve Hisense'in de QLED'li modelleri var.
Hangisini almalıyım: QLED TV mi OLED TV mi?
Panel tercihinizde elbette boyut tercihinizin de önemi var. Zira OLED panelleri her televizyon boyutunda bulamıyoruz. Ancak 55 inç, her ikisi tarafından da kullanılan boyut. Bu anlamda 55 inç bir ekran alacaksanız, kuşkusuz OLED TV'leri tercih etmenizi tavsiye ederiz. Elbette öte yandan televizyonlara yüksek fiyat ödeyebileceksiniz, yine OLED panelleri tercih etmenizde fayda var. Bu kıstaslara uymuyorsanız ise QLED TV'leri satın alabilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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