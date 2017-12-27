OLED TV'ler Artsa da Fiyatları Neden Hâlâ Pahalı?
2017'de her zamankinden fazla OLED TV gördük, ama fiyatlar hâlâ çok pahalı. Peki bunun sebebi ne?
Piyasada her zamankinden fazla OLED TV bulunuyor, ama 2017 şunu kanıtladı ki muhtemelen bu teknoloji hiçbir zaman ucuzlamayacak.
Neredeyse 10 senedir OLED TV'ler, eninde sonunda daha uygun bir fiyata inecekleri izlenimini verdiler. Çok ince ekranlar, inanılmaz siyah seviyeleri ve etkileyici görüntüleme açıları, alıştığımız LCD ekranlardan karşılaştıramayacak kadar iyiler.
OLED TV'ler açıkça daha iyi ve yıllar boyunca OLED TV'lerin eninde sonunda tüm TV piyasasını ele geçirmesi kaçınılmaz gibi göründü. Çünkü teknoloji dünyası genelde böyle işler. Bir zamanlar LCD "düz ekran"lar inanılmaz derecede pahalıydı, ama daha çok üretici bu işe girdikçe ve insanlar daha çok satın aldıkça, rekabet ve daha iyi üretim teknolojilerinin de gelişmesiyle sonunda kaçınılmaz olarak fiyatlar epeyce düştü.
Şimdi 2017'deyiz, Sony'den Toshiba'ya, Philips'e kadar büyük firmaların üst seviye ürünlerinde OLED TV'ler bulunuyor, ve hâlâ fiyatlar makul bir seviyeye inmiş değil.
QLED düşkünü Samsung dışında, tüm büyük üreticilerin en üst uç ürünlerinin arasında OLED TV'ler bulunuyor.
Fiyatların düşmeyişindeki en büyük sebep ise görünüşe bakılırsa, Sony, Panasonic ve TCL teknik olarak kendi OLED TV'lerini üretiyor görünseler de aslında hepsinin LG'nin bir alt firması olan LG Display'den ekranlar kullanıyor oluşu.
Tüm büyük firmalar, OLED TV üretimi için böyle başka bir firmanın teknolojisine ihtiyaç duyunca, fiyatlandırma konusunda da oldukça kısıtlanmış oluyorlar. Yani kısacası, OLED fiyatlarının düşmeme sebebi, bu teknolojiyi sadece tek bir firmanın üretmesi. Durum böyle devam ettiği sürece de, yakın gelecekte fiyatların ciddi oranda düşmesini beklemek gerçekçi görünmüyor.
OLED TV fiyatlarının düşmesi için, OLED ekran teknolojisini kendi üreten firmaların artması ve bu konuda rekabet oluşması gerekiyor. Bu rekabet hiçbir zaman oluşacak mı, yoksa OLED TV'ler her zaman pahalı kalıp, yerine başka teknolojilerin mi gelişeceğini zaman gösterecek.
H. Hüseyin Öztürk
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