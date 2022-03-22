Ölen Birinin Geride Bıraktığı Kripto Paraya Ne Olur? Kripto Miras Olur mu?

Ölen birinin arkasında bıraktığı kripto paralarına ne olur? Kripto paralar miras olarak başkasına bırakılabilir mi? Çok merak edilen cevapları derledik...

  • Levent Öztürk
Ölen birinin kripto paralarına ne olur?

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