Meta'nın Başı Facebook'taki Bazı Kripto Reklamları Nedeniyle Dertte

Facebook'un ana şirketi Meta, Avustralya'da kripto para dolandırıcılığını teşvik eden reklamların gösterilmesini engelleyemediğini iddia eden bir davayla karşı karşıya. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), şirketin yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı reklamları yasaklayan yasalarını ve yatırımı düzenleyen yasalarını çiğnediğini iddia ediyor.
Rapora göre, ünlüleri, politikacıları ve televizyon sunucularını gösteren ve çeşitli dolandırıcılık amaçlı para kazanma planlarını teşvik eden birden fazla reklam söz konusu. Bu kişilerin hiçbiri, imajlarının bu şekilde kullanılmasına rıza göstermedi ve ayrıca kimlik hırsızlığı davası açtı.
Dolandırıcılığa kanan ve bu dolandırıcılık hizmetlerinde bir hesap açan kişilerin, tekrarlanan telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere, para yatırmaya zorlandıkları ve sonrasında paralarını kaybetmeleri de dahil olmak üzere "yüksek baskı taktikleri" altında oldukları söyleniyor.
ACCC, bir kişinin neredeyse yarım milyon dolar kaybettiğini iddia ediyor
Dava dosyasında, "Meta teknolojisi, bu reklamların etkileşim kurma olasılığı en yüksek olan kullanıcıları hedeflemesini sağlıyor. Meta'nın kullanıcılarına spam'i tespit edip önleyeceğine ve Facebook'ta güvenliği artıracağına dair verdiği sözlerin tutulmadığını iddia ediyoruz" deniliyor.
SiACCC'nin başkanı Rod Sims ise, "Davamızın temeli, Meta'nın platformunda yayınladığı bu reklamlardan sorumlu olmasıdır. Reklamcıların bir reklamdaki bağlantıya tıklama olasılığı en yüksek olan kullanıcıları Facebook algoritmalarını kullanarak reklamın açılış sayfasını ziyaret etmelerini sağlamak, Meta'nın işinin önemli bir parçasıdır. Reklamlardan açılış sayfalarına yapılan bu ziyaretler, Facebook için önemli gelir sağlar. Meta, tüketicilerin acımasız dolandırıcıların kurbanı olmasını önlemek için Facebook'taki yanlış veya yanıltıcı reklamları tespit edip kaldırmak için daha fazlasını yapmalıydı" diyor.
Davaya yanıt olarak Meta, The Register'a bu reklamlara platformda kasten izin verilmesi fikrini kesinlikli reddettiğini söyledi. Ayrıca ACCC ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu da belirtiyor.
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