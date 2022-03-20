Meta'nın Başı Facebook'taki Bazı Kripto Reklamları Nedeniyle Dertte

Avustralya'da açılan bir davada Meta, Facebook'ta yayınlanan yanıltıcı kripto para reklamlarını önlememekle suçlanıyor.

  • Levent Öztürk
Kripto reklamları, Meta'yı yine mahkemeye taşıdı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Pokémon Go Artık Türkçe!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
AMD Adrenalin Edition 2022 Güncellemesi Duyuruldu
Meta'nın Başı Facebook'taki Bazı Kripto Reklamları Nedeniyle Dertte
LG Expomed'de Tıbbi Görüntüleme Cihazlarını Tanıtıyor
James Webb Uzay Teleskobundan Yeni Bir Selfie Daha Geldi!
Fenomen Kedi Stepan, Rus İşgali Sonrasında Ukrayna'dan Kaçmayı Başardı

 

 