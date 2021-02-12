Apple, Gizemli Cihazı İçin tarihi Bir Karara İmzasını Atmış Olabilir

Apple en sonunda Apple Glasses AR gözlüğünü gerçeğe dönüştürecek ismi bulmuş olabilir. Uzun süredir iPhone çip ortağı olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (veya kısaca TSMC) söylenilene göre bir LCD ekrandan daha küçük olan ve daha az enerji tüketecek ince OLED ekranları (ya da mikro-OLED ekranları) üretme görevini üstelenecek.
Bu ekranlar, daha önce bahsedilen 8K ekranlar ile aynı gibi gözükmüyor. Bunun yerine halen geliştirilmekte olan AR odaklı projede kullanılacak gibi gözüküyorlar.
Bu bilgilerin tamamı, Apple'ın projeleri ile ilgili kaynaklarla direkt temasta bulunmuş olan Nikkei Asia tarafından bildirildi.
Muhtemelen bu mikro-OLED'lerin bugün TV veya telefonlarda kullanılan OLED ekranlardan en önemli ve temel farkı görüntü kalitesi değil, tasarımı ve boyutu olacak.
Mevcut ekranlar tek bir yapraktan değil, gerekli parçaları içeren daha ince şeritlerin birleşiminden oluşuyor. TSMC'nin tasarımı bu parçaların bir kısmının artık gerekli olmadığı için kaldırılmasına imkan tanıyor. Bu da Apple Glass başlığının daha zarif görünmesine yardımcı olmanın yanı sıra, TSMC'nin ekranının daha az enerji kullanması anlamına geliyor. Buna bağlı olarak da Apple'ın cihazının tam şarj ile daha uzun süre çalışması mümkün olacak ve Apple'ın tasarımcılarının, Glasses'ı tasarlarken ağırlık ve boyut anlamında daha rahat davranabilmelerine imkan tanıyacak.
TSMC temel olarak bir mikroçip üreticisi olarak tanınıyor. Apple, küresel olarak iPhone işlemcilerinin tedarikçisi olan TSMC ile uzun sayılabilecek bir ortak çalışma geçmişine sahip. Ayrıca TSMC'nin çiplerinin Nvidia'nın 1070 GPU'ları gibi diğer teknoloji devlerinin ürünlerinde de görmeniz mümkün.
OLED ekranlar TSMC için çok farklı bir endüstri gibi görülebilse de, yarı-iletken alanındaki uzmanlığının bu alanda da büyük avantaj sağlaması mümkün.
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