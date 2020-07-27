Önemli Bir Sağlık Göstergesi Olan SpO2'yi Kimler Düzenli Takip Etmeli?

Küresel salgın döneminde solunum sistemine saldıran virüse karşı olası vakaları tespit edebilmek için kandaki oksijen doygunluk değerini (SpO2) tek dokunuşla akıllı saatiniz üzerinden ölçmeniz mümkün. Peki, önemli bir sağlık göstergesi olan SpO2'yi kimler düzenli takip etmeli?