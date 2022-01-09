Önemli Rakibinin Davasından Vaz Geçmesi, Tesla'ya Nefes Aldrtıı!

Nikola Motors, Tesla'ya karşı açtığı 2 milyar dolarlık davadan vaz geçtiğini duyurdu. Böylece iki şirket arasında yıllardır devam eden "kavga" da sona emiş oldu!