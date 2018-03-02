OnePlus 6'da da "Çentik" Olacak
OnePlus 6'nın sızan resimleri, iPhone X ile başlayan "çentik" modasının yayılacağını kanıtlıyor!
- H. Hüseyin Öztürk
Görünüşe bakılırsa Apple, (ya da aslında Essential PH-1), dünyayı "çentik" ile tanıştırdıklarında bir trend belirlediler, çünkü bu çentik bir yere gidecek gibi görünmüyor. Çin'den gelen bir sızıntı bunu kanıtlıyor.
Yukarıdaki resim, OnePlus 6'ya ait olduğu söylenen bir sızıntı. Gördüğünüz gibi, neredeyse kenarsız bir Android 8.1 telefon, üst çentik tarzı bir kamerası ve sensörü var, ve bu iki resmi bulan ITHome'daki habere göre, bir hoparlör ve kulaklık girişi de var. Resimden görünen diğer özellikler şöyle: Model numarası P7819, 6GB RAM ve 64GB depolama söz konusu.
Cihazın parıltılı bir arka kısmı var, bu da polikarbon veya cam olabilir demek. 5T'nin metal arka kısmından farklı bir yöne gidilmiş. Ayrıca sonunda kablosuz şarj da gelebilir. Çift lens kamerası, bir flaşı, parmak izi tarayıcısı da var.
OnePlus 6'nın Haziran'dan önce gelmeyeceğini düşünürsek, görünüşe bakılırsa cihaz resmi olarak ortaya çıkarılana kadar daha bir çok söylenti duyacağız. Ama bu söylentilerin yanlış olma ihtimali de her zaman var, o yüzden kesin doğru olarak görmemekte fayda var.
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