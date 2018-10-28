OnePlus 6T Sızıntısı Tüm Detayları Ortaya Döktü!

OnePlus 6T hakkında ortaya çıkan bu sızıntı, cihaz hakkındaki tüm merak edilen detayları ortaya çıkardı

OnePlus 6T Sızıntısı Tüm Detayları Ortaya Döktü!
OnePlus 6T'nin özellik tablosu. Tam boyutlu halini görmek için tıklayınız.Görsel: mr.gizmo

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