OnePlus 6T Sızıntısı Tüm Detayları Ortaya Döktü!
OnePlus 6T hakkında ortaya çıkan bu sızıntı, cihaz hakkındaki tüm merak edilen detayları ortaya çıkardı
OnePlus, yeni cihazı 6T'nin tanıtım tarihini Apple'ın 30 Ekim'deki dev etkinliğine denk gelmemesi için değiştirmesi ile gündeme gelmişti. Şimdi ise yeni tanıtım tarihine günler kala, çok konuşulan "amiral gemisi katili" hakkında çok büyük bir sızıntı ortaya çıktı.
Ishan Agarwal tarafından ortaya çıkarılan bilgilerin arasında cihaza ait tüm özellik tablosunun yanı sıra cihaz için kullanılacak reklam görselleri de yer alıyor. Bu bilgiler, cihaz hakkında daha önceden ortaya çıkan bilgileri de doğruluyor: OnePlus 6T, Snapdragon 845 işlemcisinden güç alacak ve 3700mAh kapasiteye sahip bir batarya ile gelecek. En düşük depolama alanı seçeneği 128GB olarak sunulurken, cihaz kutudan Android 9.0 Pie ile çıkacak.
Ekran ise 6.4 inç büyüklüğünde bir AMOLED panelden oluşuyor ve ekranın en-boy oranı 19.5:9 olarak görünüyor. Bu panel, 2340 x 1080 çözünürlük sunacak. Ekranın üst kısmında su damlası şeklinde bir çentik ön kamerayı taşıyor olacak. Corning Gorilla Glass 6 ile korunacak olan ekranın altında ise bir ekran içi parmak izi sensörü bulunacak. Bu ön kameranın sunduğu çözünürlük ise 20MP değerinde. Telefonun arka yüzünde ise 16MP + 20MP çözünürlüğe sahip ikili kamera sistemi bulunacak.
Geçtiğimiz hafta OnePlus 6T'nin Hindistan'a ait fiyatlandırmasının ortaya çıktığını da ekleyelim. 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip model 37.999 Rupee'den satışa sunulacak. Bu da güncel kurla yaklaşık 520 dolarlık bir fiyat etiketine denk geliyor. Telefonun en yüksek konfigürasyonu olan 8GB RAM ve 256GB'lık depolamaya sahip seçeneği ise 45.000 Rupee fiyat etiketiyle gelecek, bu da en iyi OnePlus 6T'yi isteyen birinin yaklaşık 615 doları gözden çıkarmak durumunda olduğunu gösteriyor. Tüm bu bilgiler ışığında OnePlus 6T hakkında bilinmedik neredeyse hiçbir şey kalmadığı söylenebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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