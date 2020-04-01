OnePlus 8, Özellikleriyle Resmi Olarak Onaylandı

Amiral gemisi katili olarak da tanınan OnePlus, gelecek nesil modeliyle yakında yine amiral gemisi telefonların canını yakmaya geliyor. 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacak olan ve en hızlı kablosuz şarj yeteneğini içermesi beklenen OnePlus 8 için şimdi yeni bir bilgi daha geldi.
OnePlus 8 hakkında resmi bilgiyi OnePlus forumlarında veren şirket CEO'su Pete Lau, telefonun teknik özelliklerine ilişkin merak edilen birçok soruyu yanıtladı. Paylaşılan bilgilere göre OnePlus 8'de üst düzey işlemci olarak Snapdragon 865 yonga seti yer alacak. Böylece Samsung Galaxy S20, Xiaomi Mi 10 ve Huawei P40 modellerine dişli bir rakip olacak olan OnePlus 8, Snapdragon 865'in tüm nimetlerinden yararlanacak.
Öte yandan şirket, OnePlus 8'in, önceki modellerden yüzde 25 daha fazla enerji verimliliği sağlayacağını da söylerken, telefonda LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama standardının benimseneceğini de ilave ediyor. Böylece hem RAM ve hem veri yazma ve okuma performansıyla da güçlü bir model olacak OnePlus 8.
Peki, OnePlus 8 ne zaman tanıtılacak? OnePlus 8'i 14 Nisan'da yapılacak etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Telefonla ilgili daha fazla detayı 14 Nisan'da öğreneceğiz.
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