OnePlus 8 Pro Görselleriyle Sızdı! İşte Özellikleri!

Çinli şirket OnePlus'ın gelecek modeli OnePlus 8 Pro için geri sayım başlamışken, gelen sızıntılar yeni telefonun yine alışkanlığını sürdüreceğini gösteriyor. Amiral gemisi katili olarak anılan OnePlus telefonları, gelecek 8 Pro modeliyle beraber 120Hz ekrana kavuşacak. Ancak piyasadaki tek 120Hz ekranlı telefon OnePlus 8 Pro olmayacak. Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy S11 veya diğer adıyla Galaxy S20'nin de 120Hz ekranla geleceğini biliyoruz. Peki, OnePlus 8 Pro başka neler sunacak? Telefon bu kez görüntüleriyle sızdı.
Elde tutulurken görüntülenen OnePlus 8 Pro, köşede kamera deliği, geniş ekranı ve ince çerçeveleriyle görünürken, ekranda yer alan detay ise, ekran tazeleme hızına ilişkin ipucu veriyor. Görüntüye göre, OnePlus 8 Pro'da ekran tazeleme hızını 120 Hz, 90 Hz ve 60 Hz şeklinde değiştirebileceğiz.
Seçeneklerden 120Hz seçildiğinde muhtemelen pil ömrü daha hızlı tükenecek. Bunun için kullanıcılara 3 farklı seçenek sunulurken, iyi pil ömrü ve iyi performans arasında dengeyi kullanıcılar kendileri kurabilecekler. Elbette bu seçenekler arasındaki denge, pil tasarruf modlarına da sirayet edecektir.
Bu sene tanıtılacak telefonlarda yoğun olarak görmeyi beklediğimiz 120Hz erkan kervanına böylece OnePlus 8 Pro da katılacağını gösteriyor. Bakalım OnePlus 8 Pro, Galaxy S20 (Galaxy S11?) karşısında yine bir amiral gemisi katili olarak davranabilecek mi? Bunun cevabını bekleyip göreceğiz.
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