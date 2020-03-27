OnePlus 8 ve 8 Pro'nun Teknik Özellikleri sızdı

Henüz bu seneki amiral gemilerini tanıtmayan OnePlus'ın OnePlus 8 ve 8 Pro telefonları hakkında yeni bilgiler internete sızdı.
Bilgiler, ünlü sızıntı isimlerinden Ishan Agarwal'dan geliyor. Sızıntı, OnePlus 8 Pro'nun 120Hz ekran ve QHD+ çözünürlük ile bu kez daha önemli avantajlar sunacağını söylüyor. Standart OnePlus 8'in ise 90Hz FHD+ ekranla geleceği belirtiliyor (OnePlus 7T'de olduğu gibi). Bunun yanında Pro modelinin kablosuz şarj özelliğiyle geleceği iddia ediliyor.
Exclusive: They're coming! Here is the full specification list of the #OnePlus8 & 8 Pro. Seems like #OnePlus8Pro is gonna be a beast with 6.78" 120hz QHD+ Display and 48+48+8+5MP Camera Setup. Will have 30W Wireless Charging & IP68 Rating too. I'm so excited! #OnePlus8Series pic.twitter.com/j1AAo19q4J— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 25, 2020
OnePlus 7, telefona ek maliyet getirdiği gerekçesiyle IP puanlamasını kullanmıyordu. Firma su geçirmezliği ispat etmek için IP sertifikası almak yerine telefonu suya atmakla yetinmişti. Ancak OnePlus 8 Pro'nun IP68 puanıyla geleceği, bu alanda birçok amiral gemisiyle aynı seviyede olacağı anlaşılıyor. OnePlus 8'in ise hala bir IP puanı yok.
Kamera alanına geldiğimizde farklılıklar elbette devam ediyor. Pro modeli, 48MP, 8MP ve 5MP olmak üzere üç kamerayla geliyor. Giriş OnePlus 8 modeli ise 48MP, 16MP ve 2MP lenslere yer veriyor, dolayısıyla yine üç arka kameraya sahip. İki telefonun da ön yüzünde 16MP selfie kamerası bulunuyor.
Telefonların geriye kalan özellikleri, amiral gemilerinde rastladığımız standart özelliklerden oluşuyor. Bunlar arasında Snapdragon 865 yonga seti, 8GB veya 12GB RAM, 128GB veya 256GB UFS 3.0 depolama var. OnePlus 8 Pro 4.510mAh pil ile gelirken OnePlus 8, 4.300mAh pil kapasitesine sahip.
Sızıntı doğru söylüyorsa geriye neredeyse sadece fiyat bilgileri kaldı demektir. Pro modelindeki IP sertifikası ve ek özellikler, bu modelin fiyatını epey yükseltebilir.
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