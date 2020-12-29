OnePlus 9, Tanıtımına Aylar Varken İnternette Satışa Çıktı

OnePlus 9'un tanıtımına henüz ayar var. Ama bu durum, birinin telefonu tanıtılmadan satışa çıkarmasını engelleyemedi. İşte eBay'de satışa çıkacak OnePlus 9 prototipi...

  • Ercan Uğurlu
OnePlus 9 Tanıtılmadan eBay'de Satışa Çıktı
Prototip telefon, satıştan çekilmiş durumda

OnePlus 9, mart ayının ortasında tanıtılacak. Ancak daha telefon tanıtılmadan, eBay'de satışa çıkmış gibi görünüyor. Peki, bu nasıl oluyor derseniz, birisi şimdiden OnePlus 9'un prototipini ele geçirmiş ve onu satışa koymuş. Ancak bu prototip, daha sonra sessiz sedasız bir biçimde satıştan çekildi. Telefonun satılıp satılmadığı bilinmiyor.

eBay'de listenen OnePlus 9 prototipini satın almak için ödenmesi beklenen fiyat ise tam 3.000 Dolardı.

OnePlus 9 ile tamamen aynı yapıda olduğu söylenen bu prototipi kim satın alır kestirmesi güç, fakat orijinal telefonu satın almak isteyenlerdenseniz, bunun için nisan ayına kadar beklemeniz gerekecek.

Snapdragon 888 işlemciden güç sağlayacak olan OnePlus 9'da arkada çift kamera dizilimi görünürken, ana kameranın 48 MP boyutunda lense sahip olması bekleniyor. Telefonun ekranı 6.6 inç olacakken, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı da teknik kadroda yer alacak.

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