OnePlus 9, Tanıtımına Aylar Varken İnternette Satışa Çıktı

OnePlus 9'un tanıtımına henüz ayar var. Ama bu durum, birinin telefonu tanıtılmadan satışa çıkarmasını engelleyemedi. İşte eBay'de satışa çıkacak OnePlus 9 prototipi...