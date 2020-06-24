OnePlus, "Amiral Gemisi Katili" OnePlus Z'nin Geldiğini Doğruladı

OnePlus'ın genel müdürü Pete Lau, "amiral gemisi deneyimini daha uygun fiyatlı bir ürün serisine getireceklerini" doğruladı. Lau, telefonun ismini ve ayrıntılarını vermedi ancak muhtemelen OnePlus Z'den bahsettiği düşünülüyor.
Lau'nun medyaya gönderdiği mesaj, OnePlus'ın tam olarak ilk günlere döneceğini ve çok ucuz bir telefon üreteceğini söylemiyor. Yöneticinin sözlerinden, OnePlus 8'den daha uygun fiyatlı, muhtemelen orta seviye bir telefonla tanışacağımız anlaşılıyor. Lau bir "telefon serisinden" bahsettiğinden, birden fazla telefonun geldiği veya tanıtılan cihazın bir Pro sürümünün olacağı düşünülüyor.
Bu arada "onepluslitezthing" adlı Instagram hesabının ortaya çıkması, kafaları karıştırdı. Hesaptan henüz hiçbir paylaşım yapılmadığından ve bir ipucu verilmediğinden, telefonun ismiyle ilgili bir çıkarımda bulunmak zor.
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