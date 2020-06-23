Sadece Tek Bir Dünya Yok; 6 Milyar Daha "Dünya" Olabilir

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, sadece Samanyolu Galaksisi'nde, "Dünya - benzeri" 6 milyar gezegen daha olabilir.

23 Haziran 2020 14:00

Levent Öztürk