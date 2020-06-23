Halen Windows 7 Kullananlara, Microsoft'tan Edge Sürprizi

Microsoft, yeni Chromium tabanlı Edge web tarayıcısını tanıtırken Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılarının tarayıcıyı kendilerinin yükleyebileceğini söylemişti. Ancak bu hafta yayınlanan bir KB makalesi, tarayıcının Windows Update üzerinden dağıtıldığını ortaya çıkardı.
Edge'i yükleyenlerin birkaç şeye dikkat etmesi gerekiyor. Öncelikle Edge, Windows 7 ve 8.1'de görev çubuğu ve masaüstüne kendi kısayolunu ekliyor. Tarayıcı, Windows 10'da eski Edge'in yerini geçiyor. Ama bu işletim sistemlerinde Internet Explorer'ın yerine geçmiyor ve kendini varsayılan tarayıcı olarak ayarlamıyor.
Ocak ayından beri desteklenmeyen Windows 7 için yeni bir web tarayıcısının Microsoft tarafından sunulması, ilginç bir gelişme.
Edge ilk olarak herkes için ocak ayında yayınlanmıştı, ancak bu sırada tarayıcı Windows Update üzerinden dağıtılmıyordu. Ancak Edge, şu an itibariyle Windows Update üzerinden dağıtılmaya ve otomatik olarak yüklenmeye başlanmış durumda.
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