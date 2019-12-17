OnePlus'ın Bu Davetiyelerinin Altından Neler Çıkacak?

CES 2020 için artık geri sayım başladı. Dünyanın En Büyük Tüketiciği Elektroniği Fuarı CES 2020, 7 – 10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek. Fuarda, "iPhone katili" sıfatıyla tanınan OnePlus marka akıllı telefonların sahibi OnePlus da pek çok teknoloji şirketi gibi sahne alacak. Şirket, fuarda düzenleyeceği özel etkinlik için davetiyelerini göndermeye başladı. Ancak OnePlus'ın etkinlikte ne göstereceği şimdilik sır.
OnePlus, geçtiğimiz eylül ayında Hindistan özelinde OnePlus TV'yi tanıtmış ve bu pazarda satışa sunmuştu. TV şu ana dek yalnızca Hindistan'da bulunabilirken, şirketin bu modelini uluslararası pazarda da satışa sunmak istediği biliniyor. Bu anlamda OnePlus, CES 2020'de OnePlus TV ile ilgili böylesi bir duyuruda bulunabilir.
Öte yandan OnePlus, son zamanlarda sızıntılarıyla gündeme gelen OnePLus 8 Lite akıllı telefon modelini de CES 2020'de tanıtabilir.
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