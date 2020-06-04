OnePluz Z, Snapdragon 765G İşlemcisi ve Özellikleriyle Göründü

OnePlus'ın sıradaki telefonu OnePlus Z, Snapdragon 765G işlemci ve özellikleriyle Geekbench'te göründü. İşte OnePlus Z özellikleri ve tanıtım tarihi.

  • Ercan Uğurlu
OnePluz Z, Snapdragon 765G İşlemcisiyle Göründü

Geçtiğimiz ay OnePlus, daha uygun fiyatlı telefonlar yapmak istediğini ve özellikle Hindistan pazarı için yeni bir orta sınıf akıllı telefon hazırlığında olduğunu doğrulamıştı. Şimdi ortaya çıkan OnePlus Z ise, bu açıklamayı destekler nitelikte.

Geekbench'e yansıyan yeni bir model OnePlus AC2003 kod adlı telefonun OnePlus Z olduğu iddia ediliyor. Telefonda işlemci olarak Snapdragon 765G kullanılacakken, telefonun RAM kapasitesi ise tam 12 GB.

Böylece orta segmentin güçlü bir üyesi olacak gibi görünen OnePlus Z, Geekbench Benchmark testinden de iyi sonuçlar almış. Tekli çekirdek performansında 612 puan toplayan OnePlus Z, çoklu çekirdek sonucunda da 1955 puanlık bir skor elde etmiş.

Peki, OnePlus Z'nin diğer özellikleri neler?

OnePlus Z'nin diğer bilinen özellikleri arasında ise 90Hz tazeleme hızına sahip 6.5 inç ekrana ve 4000 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olacağı yer alıyor. Bu bataryayı Warp Charge 30T hızlı şarj ile destekleyecek olan OnePlus, yeni telefonu çok geçmeden tanıtmaya hazırlanıyor.

Bilgilere göre OnePlus Z, temmuz ayında tanıtılacak. OnePlus Z'nin ilk olrak Hindistan'da satışa çıkacağını da söyleyelim.

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