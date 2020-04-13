Esnek Yeteneklere Sahip Yeni 3D Görme Sensörü Geliştirildi!

Endüstriyel kullanım için tasarlanmış yeni 3DV/600 sensör modeli, FANUC'un pratik ve başlangıç dostu görüntü işleme sistemine dahil oldu. Her iki 3DV sensör modeli kalıcı olarak bir sisteme yerleştirilebiliyor veya bir robotun son ekseni olan 6.eksene monte edilebiliyor. Ayrıca, bir robot üzerinde birkaç sensör birlikte kullanılabiliyor. 3D görme sensöründen parça toplama gibi geleneksel uygulamalar dahil olmak üzere çoklu uygulamalarda bir montaj hattını beslerken, paletler veya taşıma kasalarını istiflerken lojistikte yararlanılabiliyor.
Yapay zeka ile ileriye doğru
Görüntü işlemede anahtar bir teknoloji haline gelen yapay zekanın daha da gelişerek AI işlevlerinin parçaları tanımlaması, hata oranlarını azaltması ve programlanamayan tutucu görevlerini çözmesi bekleniyor. FANUC, parça toplama görevi çözümü ile "Derin Öğrenme" ile ilgili ilk adımı atmış bulunuyor. Deneyimsiz müşterileri robot destekli görüntü işlemeye attıkları ilk adımlarını kolaylaştırmak için fizibilite çalışmaları ve saha çalışmaları ile destekleyen FANUC, diğer görev alanlarının en uygun şekilde geliştirilmesini sağlamak için, 3DV sensör Serisinin yetenekleri her geçen gün artırılıyor.
Fabrika çıkışlı kalibrasyon ile zaman tasarrufu
Fabrika çıkışlı olarak kalibre edilen 3DV sensörü, sistemi kurarken ve yüklerken zaman kazandırıyor. Sensör kurulduktan sonra, robotun yalnızca "kalibrasyon" konumunun tanımlaması gerekiyor ve bir kurulum sihirbazı ayarlar konusunda kullanıcıyı yönlendiriyor. Sensör, doğrudan robot kontrolcüsüne bağlanarak robot CPU'su tarafından işlenen ve bir 3D nokta bulutuna dönüştürülen görüntü bilgisi sağlanıyor. 3D sensör ve robot CPU arasındaki doğrudan bağlantı ara yüz geliştirilmesini gerektirmiyor, görüntü alma ve işleme maksimum hızda yapılıyor ve sensörlerin kontrolü ve değerlendirilmesi için çok kolay parametreler kullanılabiliyor. Ek olarak "3D-Anlık Hareket" özelliğiyle robotun hareket halindeyken anlık görüntüsü alınabiliyor ve bu da bütünleşik olmayan görüntü sistemlerine göre bir avantaj yaratıyor. Tüm görüntüler hareket halindeyken ve robotu durdurmadan çekildiğinden ötürü uygulamada ciddi anlamda zaman tasarrufu elde ediliyor.
Üst düzey entegrasyon kabiliyeti
3DV sensörleri, üst düzey entegrasyon ve çok kısa sürede görüntü işleme altyapısı sayesinde, konveyör bant gibi hareketli sistemlerde iRPickTool ile bileştirilebiliyor ve bu sayede robot tüm parçaları herhangi bir pozisyon ve konumdan toplamak için hat izleme yapabiliyor. Bunlar arasında yalnızca açıkça geometrik olarak tanımlanmış parçalar veya uygun şekilde tanımlanmış kavrama noktalarına sahip ürünler değil, aynı zamanda paketler, torbalar veya gıda maddeleri gibi düzensiz şekilli ürünler de yer alıyor. Bu nedenle gıda ürünleri, hijyen ürünleri, hayvan yemi veya sıvıları gibi torbalanmış veya paketlenmiş her türlü ürün seçici ve güvenli bir şekilde tutulabiliyor.
Stitch fonksiyonu sayesinde tamamlanmış 3 D görüntü
Sensörün bir diğer yeni özelliği olan "Stitch Özelliği" ise alan olarak büyük veya daha eksiksiz bir 3D nokta bulutu yapmak için ayrı ayrı görüntüleri birleştirmeyi içeriyor. Stitch fonksiyonu; örneğin büyük paletlerde olduğu gibi daha geniş bir görüş alanı gerektiğinde veya normal görüş alanındaki optik veya geometrik olarak zorlu nesnelerde olduğu gibi görüntü analizi için tamamlanmamış yerine tamamlanmış bir 3D görüntü gerektiğinde aktive edilebiliyor.
Tek kablolu çözüm
Standart olarak mavi LED aydınlatma ile donatılmış ve tek bir kablo ile bağlanmış olan 3DV/400 ve 3DV/600 3D görme sensörleri, FANUC 2D Kamera Paketi ile birlikte kullanıldığında, kullanıcının farklı kablolar veya konektörlerle çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor; kameraya güç veriliyor, görüntüler iletiliyor ve LED aydınlatma bu tek kabloyla ayarlanabiliyor.
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