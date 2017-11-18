Onların Tercihi Nvidia değil, AMD!

Nvidia, oyuncular arasında ezici bir üstünlüğe sahip olabilir. Ama AMD'nin ekran kartlarının Nvidia'yı geçtiği bir alan da var!

Onların Tercihi Nvidia değil, AMD!

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