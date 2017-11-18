Onların Tercihi Nvidia değil, AMD!
Nvidia, oyuncular arasında ezici bir üstünlüğe sahip olabilir. Ama AMD'nin ekran kartlarının Nvidia'yı geçtiği bir alan da var!
Steam'in rakamlarına bakarsanız grafik kartı dünyasına Nvidia, AMD'nin çok önünde. Ancak Firefox kullanıcıları arasında yapılan bir araştırma, aksinin geçerli olduğunu, en azından AMD'nin biraz önde olduğunu gözler önüne seriyor.
Mozilla'nın web tarayıcısını kullananlar arasında yapılan Firefox Hardware Survey, GPU alanında Intel'in entegre grafik yongalarıyla yüzde 65,39'luk ezici bir üstünlüğünün olduğunu söylüyor. AMD yüzde 15,4 ile ikinci sıradayken Nvidia yüzde 14,17 ile üçüncü sırada bulunuyor.
Bu alan Steam'in donanım raporuna kısayla çok farklı olduğundan Nvidia'nın yüzde 81'lik devasa pazar payından adeta eser yok. Peki farkın bu kadar büyük olması neden? Cevap aslında basit. Steam bir oyun hizmeti ve platformdaki kullanıcıların ayrı ekran kartına sahip olma ihtimalleri çok yüksek. Ayrı ekran kartı denildiğinde ise Nvidia'nın satışlarda çok önde olduğu açık.
Firefox'un raporu, web'de gezinen genel nüfusu ele alıyor. Raporda büyük bir kitlenin Intel grafik yongası kullanması, çoğu kullanıcının ayrı bir ekran kartı kullanmadığını gösteriyor. 1366x768 çözünürlüğünün en yaygın çözünürlük olması, laptop kullanımının da çok olduğu anlamına geliyor.
Bu arada Rapordan Windows kullanımıyla ilgili ilginizi çekecek bir detay da çıktı. Firefox kullanıcılarının yüzde 45,7'si Windows 7 kullanıyor ve Windows 10 kullanan yüzde 33,9'luk kesimin önünde.
Zeynel A. Öztürk
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