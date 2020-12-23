Online Yılbaşı Hediyesi Seçerken 'Sakin' Kalmayı Unutmayın

Siber suçlular yine iş başında. Siber güvenlik kuruluşu ESET, mutlu bir yılbaşı dönemi için dikkat edilmesi gereken unsurları sıraladı, hediye seçimi sırasındaki stresin etkileri konusunda uyardı.