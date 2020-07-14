Opel logosu değişiyor! İşte logonun yeni hali

Opel logosu yeniden güncelleniyor. Opel otomobil modellerinde 1963 yılından beri çember ve şimşekten oluşan bir logo yer alıyor ve bu logoda zaman zaman küçük revizyonlar yapılıyor.
Yeni Opel Logosu İlk Kez Mokka Modelinde Olacak
Logonun aslı bozulmayacak şekilde yapılan güncellemelere bir yenisi daha ekleniyor. Yeni güncelleme ilk kez Opel Mokka modelinin üzerinde yer alacak.
"Dış Çember Daha Zarif, İnce, Kibar ve Belirgin"
Opel'in Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams yeni opel logosu ile ilgili şöyle konuştu:
''Logonun dış çemberi daha ince, daha zarif, daha kibar ve daha belirgin. Bu detaylar markamızın logosunu daha da vurgular nitelikte. tüm detaylar oldukça keskin. 'Opel' yazısı, bir mücevher parçasındaki ince bir gravür gibi çemberin alt kısmına entegre edildi. Bu, safkan Alman bakış açısını ve titizliğini gözler önüne seriyor. Yenilenen şimşekli Opel marka logosunu otomobilin ön tarafında bulunan Vizor'e entegre ettik ve model ismini otomobilin arka tarafında tam anlamıyla ortalayarak konumlandırdık.''
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