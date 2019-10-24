Opera, Koyu Modu Bir Adım Daha İleri Taşıdı!
Uygulamaların bir bir katıldığı "Koyu Mod" modasını unutun. Opera, bu moddan çok daha fazlasını sunmaya başlıyor!
Sanırız yakında "koyu mod" işlevi sunmayan uygulamalara çağ dışı gözüyle bakacağız. Ancak Opera'nın Android sürümü, bir adım ileri giderek açık ve koyu modlar için farklı arayüz rengi seçenekleri sunmaya başladı.
Android'deki Opera'nın "Squircles" kod adına sahip yeni arayüzü, daha yumuşak köşeler, daha modern ve düz bir görünümle geliyor. Renk seçenekleri ise gri, mavi, kırmızı, mor ve yeşilden oluşuyor. Bu renklerin her birini açık ve koyu modlarda seçebiliyorsunuz, böylece arasından seçim yapabileceğiniz toplam 10 görünüme sahip oluyorsunuz. Elbette güncelleme, sadece arayüzdeki değişikliklerden ibaret değil. Ücretsiz VPN ve kripto para cüzdanı artık daha hızlı çalışıyor ve başparmağınızla kolayca açılabiliyor.
Android için Opera'nın ürün müdürü Stefan Stjernelund, Opera'nın Android ve iOS'tan çok önce, koyu modu ilk sunan uygulamalardan biri olduğunu söylüyor. Stjernelund, "yeni arayüz felsefesinin" duygulara, ürünü kullanırken insanların nasıl hissettiğine odaklandığını belirtti. Yöneticiye göre kullanıcıların zamanı kısıtlı ve işlerini hemen halletmek istiyorlar. Yeni tasarım, işte bunu çözmeye çalışıyor.
Tarayıcı içerisindeki kripto para yeteneklerinde yapılan geliştirme, Bitcoin ödemelerini ek bir uygulama veya eklentiye gerek olmadan yapmanıza izin veriyor.
Stjernelund, Opera'nın eşsiz özellikler sunan tarayıcılar arasında yeni bir standart oluşturmasını istediğini ifade ediyor.
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