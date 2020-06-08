Oppo A12 Tanıtıldı: İşte Oppo A12 Özellikleri ve Fazlası...

Oppo'nun bütçe dostu telefon A serisi, yeni Oppo A12 ile genişledi. Firmaya göre telefon, ince çerçevesi ve çentikli tasarımıyla yüzde 89 ekran-gövde oranına ulaşıyor.
6,22 inç TFT-LCD ekranla gelen Oppo A12, 1520x720 piksel çözünürlük sunuyor. Oppo'ya göre 19:9 ekran oranıyla modaya uyan telefon, Mediatek'in Helio P35 işlemcisiyle çalışıyor. Arka yüzünde 13MP ve 2MP çift arka kamera bulunduran cihaz, 6x dijital zum desteği sunuyor. Portre modu ve "göz kamaştırıcı renk modu" ile gelen A12'nin ön tarafında 5MP'lik, yüz tonlarını güçlendirebilen yapay zeka destekli bir kamera var.
Android'in önceki sürümü Android 9 ve ColorOS 6.1 yazılımıyla gelen yeni Oppo A12, sürüş modu, akıllı asistan, video düzenlemek için Soloop Smart Editor gibi işlevler, oyun ve videolar için Smart Dirac ses efektleri de sunuyor.
Siyah ve mavi renk seçenekleriyle gelen Oppo A12'nin 3GB/32GB ve 4GB/64GB seçenekleri, 10 Haziran'dan itibaren Hindistan'da satışa sunulacak.
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