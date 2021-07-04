OPPO A15'te İki Taksit Türk Telekom'dan Hediye

OPPO'nun, A15 modeli için Türk Telekom'un başlattığı ve tüketicilerle buluşturduğu 'İki Taksit Bizden' kampanyası gelen yoğun ilgi sonrası temmuz sonuna kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında akıllı telefonu taksitle satın alan tüketicilerin iki taksitini Türk Telekom karşılayacak.
6.5 inç genişliğinde 1600x720 ekran çözünürlüğüne sahip olan A15, geniş ekranı sayesinde görüntülerin mükemmel netlikte görünmesine imkan sağlıyor. Yapay zeka üçlü kamerasıyla dikkat çeken modelde 13MP ana kamera bulunurken 2MP makro ve 2MP mono kameraları da kaliteli fotoğrafların çekilmesini mümkün kılıyor. A15'in önde ise 5MP kamerası bulunuyor. Mediatek Helio P35 işlemci kullanan A15 modeli Android 10 işletim sistemine sahip olup ColorOS 7.2 arayüzü ile birlikte geliyor. A15 modelinde 2GB bellek yer alırken dahili depolamada 32GB alana sahip bir şekilde tüketiciye sunuluyor. MicroSD kart desteğiyle ise kapasite 256GB'a kadar yükseltilebiliyor.
Temmuz sonuna kadar geçerli olacak kampanya hakkında detaylı bilgiyi https://kurumsal.turktelekom.com.tr/cihazlar/Sayfalar/mobil/oppo-a15.aspx adresinden alabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın