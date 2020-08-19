OPPO A31 ve A52 Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

OPPO, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A Serisi'nin A31 ve A52 modellerini Türkiye'de satışa sundu. İşte OPPO A31 ve A52 özellikleri ve fiyatı!