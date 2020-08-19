OPPO A31 ve A52 Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

OPPO, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A Serisi'nin A31 ve A52 modellerini Türkiye'de satışa sundu. İşte OPPO A31 ve A52 özellikleri ve fiyatı!

OPPO A31 ve A52 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından OPPO, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A Serisi'nin A31 ve A52 modellerini Türkiye'de tüketicilerle buluşturdu.

6.5 inç genişliği ve 1600x720 ekran çözünürlüğü bulunan A31 modeli, 256 GB'a kadar genişletilebilen saklama kapasitesi ve günlük yaşamda tüketicinin karşılaşacağı senaryolar için optimal değer sağlayan üç kameralı düzenlemesiyle kendi kategorisinde son derece rekabetçi bir ürün seçeneği oluşturuyor. Akıllı telefonun arka kısmında bulunan 12MP üçlü kamera düzeni farklı sahnelerde muhteşem portreler çekmenizi mümkün kılıyor. A31, gövdenin ortasına konumlandırılan bir parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor.

En iyi anınızı öne çıkarın

Serinin bir diğer modeli A52 ise, neo-tasarıma sahip ultra yüksek çözünürlüklü ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Böylece hem oyun oynarken hem de video izlerken daha net ve daha etkileyici bir izleme deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz. 6.5 inç genişlik ve 2400x1080 ekran çözünürlüğüne sahip olan A52'nin, yapay zeka dört kamerası bulunuyor. Bu özellik, ultra net videolar, kusursuz bir gece görüşü ya da bir güzellik selfiesi çekmenize olanak sağlıyor. A52'nin parmak izi okuyucusu ise cihazın yan tarafında yer alıyor.

A31 ve A52 Modelleri Teknik Özellikleri

A31

A52

Ekran

6.5 inç

6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü

1600x720

2400x1080

İşlemci

MediaTek Helio P35

Qualcomm Snapdragon 665

Bellek

4 GB

4 GB

Dahili Depolama

64GB (256GB'a kadar genişletilebilir)

64 GB (256GB'a kadar genişletilebilir)

Kamera


12 MP Ana Kamera
2 MP Makro
2 MP Mono

12 MP Ana Kamera
8 MP Geni Açı
2 MP Derinlik
2 MP Mono

Ön Kamera

8 MP

16 MP

Pil

4100/4230mAh

4880/5000mAh

İşletim Sistemi

ColorOS 6.1.2

ColorOS 7.1

Boy x En x Kalınlık

163.9 x 75.5 x 8.3mm

162 x 75.5 x 8.9mm

Ağırlık

Yaklaşık 180g

Yaklaşık 192g

Renk

Gizemli Siyah, Düş Beyazı

Alacakaranlık Siyahı, Duru Beyaz

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı

3099 TL

3399 TL
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