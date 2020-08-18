realme İlk Fan Festivalini Süper Bir Sürprizle Başlatıyor

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, " Cesaret Et" mottosu ile hayata geçirdiği marka kampanyasıyla, trend belirleyici olarak sıçrama yapmak, gençleri kendileri olmaya ve dünyayı değiştirmeye teşvik etmek amacıyla "realme 828 FanFestivali" 'ni hayata geçirdi. Marka kampanyası kapsamında realme, gençleri hayallerini ve dileklerini gerçekleştirmeye teşvik ediyor.
Türkiye'de de pazara girdiği günden bu yana gençlerin ilgi odağı olan realme, başlattığı global kampanya kapsamında Türkiye'deki ilgiye teşekkür etmek için hepsiburada.com kanalıyla bir indirim festivali düzenliyor. Festival kapsamında realme'nin seçili model ve ürünleri, 17 - 28 Ağustos tarihleri arasında hepsiburada.com üzerinden ciddi indirim avantajlarıyla tüketicilerle buluşuyor. Festival kapsamında iki indirim dalgası olacak. 17 – 26 Ağustos tarihleri arasında cihazlar her gün yüzde 50 indirim fırsatı sunulacak. Festival günü yani 28 Ağustos'ta da realme hayranları sevdikleri cihazları inanılmaz fiyatlarla satın alabilecekler.
Yaklaşık iki hafta devam edecek stoklarla sınırlı kampanya kapsamında tüketiciler, realme 6 Pro, mobil oyunseverlerin gözdesi realme 6 4+128 GB model akıllı telefonları ve Buds Air kulaklıkları yüzde 50'ye varan indirimle satın alabilecekler.
realme6 Pro: Mükemmel oyun ve fotoğraf deneyimi
Dünyanın Qualcomm Snapdragon 720G kullanan ilk akıllı telefonu realme 6 Pro'nun 4300mAh pili, 30W hızlı şarj ile 60 dakikada tamamen şarj oluyor. Zorlu oyun koşullarında bile pil, aynı sürede yüzde 62'lik şarj seviyesine çıkabiliyor. Daha iyi bir koruma için Corning Gorilla Glass 5 ile kaplanmış 6.6 inç 90Hz ultra pürüzsüz ekranıyla realme 6 Pro gelişmiş bir görsel deneyim sunuyor. 16MP Sony geniş açılı ana kamera ve IMX471 + 8MP 105° süper geniş açıdan oluşan ikili kamera ile birlikte gelen cihazda, kameranın çekim mesafesi öncekine göre 2.5 kat artmış durumda. Cihaz 64 MP ana kamera, 12 MP 20x hibrit zoom telefoto lens, 119°'lik ultra geniş açıya sahip 8MP kamera ve makro lensten oluşan ultra net dörtlü kamera sistemi ile mükemmel fotoğraf, selfie ve videolara imkan veriyor.
Oyun severler realme 6 ile mobil oyunun tadına varıyor
64 MP kameralı realme 6, en son güncellemelere sahip işlemci, grafik kartı, süper hızlı RAM ve güçlü yapay zeka kombinasyonu ile mobil oyun severlere sorunsuz bir deneyim getiriyor. realme'nin 4300mAh pili 30W hızlı şarj ile 60 dakika içinde tamamen şarj oluyor, zorlu oyun koşullarında dahi 60 dakikada yüzde 55'lik şarj seviyesine çıkabiliyor. realme 6, Corning Gorilla Glass 3 ile kaplanmış 6,5 inç 90Hz Ultra Pürüzsüz Ekranı ve mükemmel ekran-gövde oranı ile üstün bir görsel deneyim sunuyor. Cihaz 16 MP Ultra net ön kamera, 64 MP'lik ana kamera, 119°'lik ultra geniş açıya sahip 8 MP kamera, makro lens ve siyah&beyaz portre objektiften oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine sahip.
realme Buds Air ile kablosuz gerçek müzik keyfi
Kullanıcıyı kablo karmaşasından kurtaran realme Bud Air, gerçek zamanlı çift kanallı iletim ile kulakiçi kulaklıkların her birini birbirinden bağımsız çalıştırarak olağanüstü bir müzik deneyimi sunuyor. Özel yapım DDB (Dinamik Bas Desteği) sistemi sayesinde kulaklık, 12 mm yüksek bas performansı ile kablosuz kulaklıklarda sınıf atlıyor. 17 saatlik pil ömrü sunan kulaklık, konuşma sırasında ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor. Kulak içi tanıma teknolojisi ile, sensörler aracılığı ile realme Buds Air, kulağınızdan çıkardığınız anda müzik deneyimini kendi kendine durduruyor, tekrar taktığınızda keyif kaldığı yerden devam ediyor.
"Cesaret Et" mottosuyla sadece 2 yılda dev sıçrama
Akıllı Telefon ve AIoT üzerine odaklanan realme, "Cesaret Et" sloganıyla teknolojiyi ileri taşımak için trend belirleyen akıllı ürünler ve tasarımlar sunuyor. Dünya çapında akıllı telefon sektöründeki mevcut zorlu koşullara rağmen realme, sadece iki yıl içinde dünyanın 7. büyük akıllı telefon markası konumuna yerleşti. Counterpoint'in en son istatistiklerine göre son dört çeyrekte üst üste dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası ve 2020 yılının 2. çeyreğinde satışlarını artıran tek Android akıllı telefon markası olan realme, dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası ünvanını da koruyor. Şirket sadece iki yıl gibi kısa bir sürede 5 kıtada 59 pazara açıldı, 9 pazarda ilk beş marka arasına girmeyi başardı. Üstün performans ve trend belirleyen tasarımları sayesinde dünya çapında kullanıcıların hayranlığını kazanan realme, 2020 yılının ilk yarısında dünya çapında 15 milyon kullanıcı daha kazandı, 22 pazara daha girdi.
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