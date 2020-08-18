realme İlk Fan Festivalini Süper Bir Sürprizle Başlatıyor

Dünyanın en genç ve en hızlı büyüme kaydeden teknoloji markası realme, dünya çapında "828 Fanfestival" adıyla başlattığı ilk fan festivali ile, gençleri kendileri olmaya ve hayallerini gerçekleştirmeye davet ediyor.Fan festivali kapsamında marka, Türkiye'de hepsiburada.com üzerinden sevenlerini mutlu edecek dev bir indirim festivali başlattı.