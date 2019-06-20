Oppo, Ekran Altı Kameralı Telefonunu Tanıtabilir
Ortaya çıkan bir görsel, Oppo'nun çentiksiz, "ekran altı kameralı" bir telefon tanıtabileceğinin ipucunu veriyor!
Oppo RX17 Neo, firmanın son çentikli telefonu olabilir çünkü sırada heyecan verici bir teknoloji var. İnternette paylaşılan bir görüntü, firmanın kamerası ekranın altında gömülü bir telefon üretebileceğinin ipucunu veriyor.
Çince sosyal ağ Weibo'da paylaşılan görüntüye göre Oppo, 26 Haziran'da yeni bir telefon tanıtmayı planlıyor. Paylaşılan resim üzerindeki çizim, kameranın ekranın altında bulunduğunu ima ediyor. Eğer doğru anlıyorsak bu, çentiksiz, deliksiz bir telefonla tanışacağız demektir. Bu durumda Oppo Reno 10x Zoom ve OnePlus 7 Pro'daki gibi bir mekanik yolla açılan kameraya da gerek kalmayacak demektir.
26 Haziran'da tanıtılacak olan telefon ekran altı kameraya sahip olsa bile satışa sunulmayabilir. Oppo, sadece teknolojiyi göstermekle yetinebilir ve telefonu belirli yerlerde, kısıtlı sayıda satmakla kalabilir.
Bu teknolojiyle uğraşan tek firma Oppo değil. Oppo'nun Çinli rakibi Xiaomi de kendi ekran altı ön kamerasını göstermişti. Teknoloji, kullanıma hazır gibi görünüyor ancak bu seneki telefonlarda kullanılması halinde, yüksek bir fiyata hazırlanmanızı tavsiye ediyoruz. Yeni teknolojilerin genellikle ucuza gelmediği biliniyor.
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