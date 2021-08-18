1969 Yılında Ay'a Ayak Bastığımız Apollo 11 Görevinin Görünmeyen Yüzü

50 yılı aşkın bir süre önce, insanlık ilk kez Ay'a ayak bastığında, bugünün teknolojilerinden çok uzaktaydık. Peki o zamanın şartlarında, Neil Armstrong ve arkadaşları Ay'a gitmeyi nasıl başardı?