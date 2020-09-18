OPPO Enco W51 Türkiye'de Satışa Sunuldu. İşte Fiyatı ve Özellikleri

Kablosuz kulaklıkların popülerliğinin artmasına paralel olarak, aktif gürültü engelleme özelliğine yönelik tüketici talebi hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu teknoloji, kullanıcıların gürültülü herhangi bir ortamda net bir şekilde müzik dinlemelerini, oyun oynamalarını, video izlemelerini ve telefonla görüşme yapmalarını mümkün kılıyor. Enco W51'i kullanmak, hangi ortamda olursanız olun, rahatın ve keyfin öncelikli olduğu özel bir alan olan kendi kişisel baloncuğunuza sahip olmak gibi...
OPPO Akustik Ar-Ge ekibi, gürültü azaltma alanında en ileri teknolojiler üzerine çalışıyor. Enco W51'in gürültü azaltma frekans genişliği, üst düzey ikili aktif gürültü engelleme destekli ve çift çekirdekli dijital gürültü engelleme çipi ile 2,5 kHz düzeyine çıkıyor. Sadece geniş bir yelpazede gürültüyle baş etmekle kalmayan Enco W51, aynı zamanda sektörde bir ilke imza atarak maksimum 35 desibel gürültü azaltma derinliğine ulaşıyor.
Buna ek olarak Enco W51 kablosuz kulaklıklar üç mikrofonlu bir ses azaltma çözümüne de sahip. Rüzgar gürültüsünü azaltmak için dikkatle tasarlanmış hava kanalları ile birlikte, rüzgarın hızı saatte 25 kilometreye çıksa bile kulaklığınızda net ve temiz bir ses duyabiliyorsunuz.
15 dakikalık şarj ile 3 saat müzik keyfi
Qi kablosuz şarj protokolünü destekleyen Enco W51 ile şarj kutusunu kablosuz olarak kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. 15 dakikalık şarj kulaklığa üç saat boyunca hayat veriyor ve toplam pil ömrü ile 24 saate kadar çalışabiliyor. Dayanıklı pil kapasitesi ile haftada sadece bir kere şarj ederek günde 4 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Ters şarj özelliğine sahip akıllı telefonlar ile de şarj olabilen Enco W51, IP54 standardıyla toza ve suya karşı dirençli olmasıyla da dikkat çekiyor.
Eş zamanlı düşük gecikmeli iletim
Enco W51 kulaklıklar bluetoothun düşük gecikmeli iletimini destekliyor. Geleneksel bluetooth bağlantı aktarımına kıyasla gecikme azaltılıyor ve parazit sorunları çözülüyor. Ergonomik tasarıma sahip kulaklıklar geniş bir yelpazede farklı interaktif seçeneklere de sahip. Örneğin, sol kulaklığa çift tıkladığınızda gürültü azaltma sistemine geçiş yapıyor. Sağ kulaklığa çift tıkladığınızda ise bir sonraki parçaya geçiyor veya telefonu kapatıyor. Sağ ya da soldaki kulaklığa üç kere tıklanırsa sesli asistan devreye giriyor.
Doğal Beyaz ve Işıltılı Mavi renklerine sahip OPPO Enco W51 model kulaklıkların, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL.
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