Spotify'dan Apple'a Sert Bir Mesaj Daha Geldi

Apple'ın akıllı saat tanıtım etkinliğinin hemen ardından Spotify, Apple'a güvenmediğine dair bir açıklamayı yeniden paylaştı.
Spotify'ın mesajının tamamının çevirisi şöyle:
"Bir kez daha Apple, hakim konumunu ve haksız uygulamalarını rakiplerini dezavantajlı duruma düşürmek ve kendi hizmetlerini tercih ederek tüketicileri mahrum bırakmak için kullanıyor. Rekabet yetkililerini, Apple'ın kontrol edilmediği takdirde onarılamaz bir zarara neden olacak rekabete aykırı davranışını sınırlamak için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Aksi halde geliştirici topluluğu onarılamaz bir zarar görecek ve dinleme, öğrenme, oluşturma ve bağlantı kurma gibi kolektif özgürlüklerimiz tehdit altında olacaktır."
Spotify'ın Apple'ın tanıtımında tam olarak neye karşılık olarak bu cevabı verdiği bilinmiyor, ancak tanıtılanlara baktığımızda ilk aday olarak Apple One paketi akla geliyor. Ayda 15 dolara sunulan paket içerisinde Apple Arcade, TV+, iCloud Access ve en önemlisi Apple Music yer alıyor. Bu hizmetlerin tek pakette sunulması, iOS'ta da müzik hizmeti sunan Spotify için bir tehdide dönüşebilir.
Bir seneden uzun süredir Apple'ın App Store'daki ezici konumuyla ilgili şikayetlerde bulunan Spotify, Mart 2019'da firmayı Avrupa Komisyonu'na şikayet etmişti. Benzer şikayetler, Microsoft ve Epic Games tarafından gelmişti.
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