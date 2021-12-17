OPPO Find N, Samsung Galaxy Z Fold 3'ün Wn Önemli Sorununu Çözdü!

OPPO'nun yeni katlanabilir akıllı telefonu Find N, Samsung'un Galaxy Z Fold 3 ile yapamadığını yaptı. İşte OPPO'nun çözdüğü katlanabilir sorunu...

  • Ercan Uğurlu
OPPO Find N, Galaxy Z Fold 3'ün Sorununu Çözdü

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