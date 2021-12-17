OPPO Find N, Samsung Galaxy Z Fold 3'ün Wn Önemli Sorununu Çözdü!

OPPO, Inno Day'de yeni akıllı telefonlarını tanıttı ve bunlar arasında katlanabilir telefonu Find N ile büyük beğeni topladı. Çinli şirketin yeni katlanabilir telefonu Find N, Galaxy Z Fold 3 de dahil olmak üzere tüm katlanabilir akıllı telefonların önemli bir sorununu da çözdü.
Yeni OPPO Find N, tıpkı Samsung Galaxy Z Fold 3 gibi kitap görünümünde bir model. Açıldığında geniş ekranlı bir tablet, kapandığında ise geleneksel bir akıllı telefon gibi davranabilen bu yeni model, Z Fold 3'ün aksine ekranda bir katlanma izine sahip olmamasıyla ön plana çıkıyor.
Bugüne kadar katlanabilir akıllı telefonların en büyük handikabı, ekranın ortasında bir katlanma izine sahip olmalarıydı. Görünüşe göre OPPO bu sorunu çözmüş. OPPO Find N, gerek açıkken gerek katlıyken, ekranda herhangi bir katlanma izi bulunmuyor.
Ekranı açıkken 7.1 inç büyüklüğüne erişen OPPO Find N, ekranı kapalıyken ise 5.49 inç büyüklüğünde bir görüş alanı sağlıyor. Aslına bakarsanız kapalıyken tipik bir akıllı telefondan daha geniş görünen Find N, buna karşın çok uzun olmamasıyla beraber özellikle kompakt akıllı telefonlardan hoşlananlara hitap ediyor demek mümkün.
Geleneksel kullanımda 988x1972 piksel çözünürlük sağlayan ekran, açıldığında ise 1792x1920 piksel çözünürlüğünde bir görüntüye ulaşıyor. LTPO AMOLED panelden oluşan ekran 120Hz tazeleme hızına sahip. Ayrıca HDR10+ desteği de sağlayan ana ekran, 1000 nit parlaklığa erişebiliyor.
Söylenene göre OPPO Find N, yalnızca Çin'de satışa çıkacak. Bir sonraki model globale yansır mı, bekleyip göreceğiz...
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