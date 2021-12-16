OPPO INNO DAY 2021'de İlk Katlanabilir Modeli Find N'i Tanıttı

Dört yıllık Ar-Ge ve altı nesil prototip çalışması sonucunda geliştirilen OPPO Find N, gelişmiş bir katlanma deneyimi yaşatmak için en yeni teknolojileri ve benzeri görülmemiş kaliteyi bir araya getiriyor.