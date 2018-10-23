Oppo Find X Benchmark Sonuçları Sahte Çıktı
Huawei'nin hile skandalından sonra bir başka Çinli cep devinin daha testlerde hileye başvurduğu ortaya çıktı.
Huawei'nin benchmark (kıyaslama) testlerinde hile yapmasının ortaya çıkmasının ardından, UL Benchmarks'a göre bir başka Çinli üretici de hileci kervanına katıldı: Oppo.
3D Mark testinin arkasındak şirket olan UL Benchmarks'ın yayınladığı bir gönderide, Oppo'nun iki modelinde test için donanımlarını yapay olarak hızlandırdığı açığa çıkarıldı. Oppo Find X ve Oppo F9, açıklamaya göre herhangi bir donanım sınaması yapan bir uygulamanın cihaz üzerinde çalıştırılması durumunda donanımına normal kullanımda görülmeyen ekstra bir hızlandırma sağlıyor.
Bunun karşılığında iki cihazı da kıyas testinden çıkaran UL Benchmarks, kullanıcıları uyardı: "Oppo Find X, 3DMark Sling Shot Ekstrem Performans kıyas testimizde dördüncü sıraya yerleşmişti. Şu an cihaz listemizde herhangi bir sıralama sahibi değil ve bir skor vermediğimiz için listenin sonunda yer alıyor. Listeden çıkarılan modellerin 3D Mark skorları kıyas için kullanılmamalıdır."
İşin ilginç yanı ise Oppo'nun aynı Huawei gibi uygulamaya göre performans değiştirme yöntemine başvurmuş olması. UL Benchmarks yetkilileri, 3D Mark ismini tespit ederek donanımında gizli bir performans modu açan Huawei ve Oppo cihazlarını yapı olarak aynı fakat 3D Mark isminden farklı bir isim taşıyan bir benchmark uygulaması ile sınayınca, test sonucunun farklı olduğunu gördüklerini belirtiyorlar: "Testlerin pratikte tıpatıp aynı olmasına karşın gizli isme sahip uygulamaya kıyasla 3D Mark ismine sahip olan uygulamamızda elde edilen skor %41 kadar daha yüksekti."
UL Benchmarks'ın bu bulgusu hakkında açıklama yapan Oppo ise, telefonlarının benchmark uygulamasını tespit ederek donanımlarını hızlandırdıklarını kabul ediyor fakat cihazlarının aynı şeyi bir oyun uygulamasını açtığında da yaptığını öne sürüyor.
UL Benchmark'a göre cihazların ağır işlem gücü gerektiren uygulamaları tespit ederek performanslarını optimize etmeleri testlerde kabul edilen bir olgu. Ancak cihazların bu performans artışını uygulamaların ismine göre yapması test güvenirliği açısından kesinlikle yasaklanmış durumda.
Oppo ise Find X ve F7'nin ismen tanıyamadıkları uygulamalarda cihaz performansını genellikle %70 ila %80 civarında kısıtladıklarını fakat kullanıcının uygulamada aktif olarak 5 saniyeden kısa sürede birçok dokunuş yapmasının bu limiti kaldırdığını belirtiyor. Çinli firma, bunun yanında optimizasyon metodlarını geliştireceklerini ve "belirlenmeyen uygulamaların gereksinimleri ile kullanıcıların gereksinimleri arasında gerekli ayrımın yapılması" için çaba sarf edeceklerine dair kullanıcılarına söz verdiklerini ifade ediyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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