Oppo Find X Benchmark Sonuçları Sahte Çıktı

Huawei'nin hile skandalından sonra bir başka Çinli cep devinin daha testlerde hileye başvurduğu ortaya çıktı.

Oppo Find X Benchmark Sonuçları Sahte Çıktı

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