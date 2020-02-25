Oppo Find X Fiyatı Ne Kadar? Oppo Find X Özellikleri Nelerdir?

Gövde, kıvrımlı kenarlarıyla oldukça yumuşak sırı dışı çizgiler barındırıyor; neredeyse tek tip ve eşsiz bir tasarım oluşturmak için üst ve alt konturler içeri doğru kıvrımlı şekilde tasarlanmış. Buradaki en belirgin tasarım bileşeni, arka ve ön kameraların atlanmasıdır. Oppo Find X bu tasarımı bir üst seviyeye taşıyor ve kamerayı telefonun üstünde gizliyor. Cihaz Bordeaux kırmızısı ve buzul mavisi renklerinde satışa sunulacak.
Telefonun arkasındaki küçük kavisli pencere, kameraların gövdede saklandığını düşünmenizi sağlayacaktır, ancak kamera mekanizması çok daha benzersizdir. Kamerayı kullanacak bir uygulama başlattığınızda, Oppo Find X kameralarını ortaya çıkarır. Hareket eden parçalar çok iyi bir fikir olmasa da bu zarif özellik tasarımını gerçekten eşsiz hale getiriyor. Cihazın parmak izi okuyucusu yoktur, bunun yerine yüzünüzün derinlik haritasını oluşturmak için kızılötesi ışık kullanan bir 3D yüz tarama özelliğine sahiptir.
Genel Özellikleri ve Tasarımı
Telefon sağ tarafında güç düğmesini barındırırken, sol tarata ise ses seviyesi düğmelerini konumlandırmış. Bu telefonun alt kısmı biraz farklı. Standart USB C Tipi bağlantı noktası ve alt tarafta hoparlörleri var. Oppo ayrıca SIM kart tepsisini şarj bağlantı noktasının diğer tarafına yerleştirmeyi seçmiş. Bu özellikle de kulaklık girişi olmadığından, mükemmel bir konumlandırma, bu yerleşim telefona bir tür simetri ekliyor. Yalnızca güç düğmesi ve ses seviyesi ayar düğmesi genel kullanım ekseninin biraz dışında kalıyor o kadar. Oppo find x özellikleri farklı tasarımıyla oldukça dikkat çekici.
Kamera modülünün yanı sıra ekran kesinlikle bu cihazın en çarpıcı yönü. Telefonun yüzü neredeyse tamamen ekranla kaplı ve ekran-vücut oranını yüzde 93,8 olarak gösteriyor. Bu, şimdiye kadar üretilmiş en yüksek ekran-vücut oranlarından biri, Ekran ayrıca genel olarak oldukça büyük, 6.42 inç boyutunda ve 19.5: 9 en boy oranına sahip. Telefonun 1.080 x 2.340 AMOLED ekranı olağanüstü görünüyor. Renkler keskin, canlı ve neredeyse hiçbir sorun yok. Ayrıca cihazın 3.730mAh bataryası gerçekten çok iyi performans gösteriyor.
Nasıl bir Kamera Kullanıyor?
Telefonun içinde gizli olmasına rağmen, kameralar aslında o kadar da kötü değil. Arkaya bakan 16 ve 20MP kameralar oldukça iyi bir performans sergiliyor. 25 MP ön kamera da aynı şekilde performans gösteriyor. Selfieler güzel ten tonlarına sahip ve karanlıkta da oldukça belirgin çekimler yapmayı başarıyor. Oppo find X fiyat aralığı 2.950 tl ile 3200 tl arasında değişiyor.
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